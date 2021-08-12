https://ria.ru/20210812/yandeks-1745557567.html

Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ

Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ - РИА Новости, 12.08.2021

Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ

"Яндекс" вышел из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", это может быть связано с высокой оценкой актива, пишет в четверг газета "Коммерсант" РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:06

2021-08-12T23:06

2021-08-12T23:24

экономика

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

азбука вкуса

millhouse

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/17335/49/173354907_0:25:458:282_1920x0_80_0_0_276ad4ee187f095316b7bd12eb2eef08.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Яндекс" вышел из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", это может быть связано с высокой оценкой актива, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на розничном рынке, а также собеседников в электронной коммерции и инвесткругах.В июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" ведет переговоры о приобретении "Азбуки вкуса". По словам одного из источников издания, смысл сделки заключается в синергии "Азбуки вкуса" с сервисом доставки еды "Яндекс.Лавка". Помимо этого, как отмечало издание, такое приобретение позволит снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.Но как пишет сегодня "Коммерсант", по словам его собеседника в электронной коммерции компания в первую очередь интересовалась сетью для развития онлайн-торговли продуктами, однако при изучении актива "Яндекс" не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Кроме того, еще одной проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, отмечает "Коммерсант", ссылаясь на собеседника в инвесткругах.Также, по данным источников газеты, владельцы "Азбуки вкуса" по-прежнему рассматривают продажу бизнеса."Азбука вкуса" - крупный российский ритейлер. Сеть его магазинов включает в себя, в частности, 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов "АВ Daily", три специализированных винных магазина "AB Энотека" и пять семейных гипермаркетов "АВ Маркет". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) составила 65,4 миллиарда рублей.Согласно информации на сайте ритейлера, ее основные владельцы - Invest AG и Millhouse (41,1%), Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%). Кроме того, 12% - у компании VMHY, 4,4% принадлежит менеджменту сети.

https://ria.ru/20210812/yandeks-1745432550.html

https://ria.ru/20210811/google-1745411930.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, азбука вкуса, millhouse, яндекс