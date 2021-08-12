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Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ
Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ - РИА Новости, 12.08.2021
Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ
"Яндекс" вышел из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", это может быть связано с высокой оценкой актива, пишет в четверг газета "Коммерсант" РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:06
2021-08-12T23:24
экономика
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
азбука вкуса
millhouse
яндекс
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Яндекс" вышел из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", это может быть связано с высокой оценкой актива, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на розничном рынке, а также собеседников в электронной коммерции и инвесткругах.В июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" ведет переговоры о приобретении "Азбуки вкуса". По словам одного из источников издания, смысл сделки заключается в синергии "Азбуки вкуса" с сервисом доставки еды "Яндекс.Лавка". Помимо этого, как отмечало издание, такое приобретение позволит снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.Но как пишет сегодня "Коммерсант", по словам его собеседника в электронной коммерции компания в первую очередь интересовалась сетью для развития онлайн-торговли продуктами, однако при изучении актива "Яндекс" не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Кроме того, еще одной проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, отмечает "Коммерсант", ссылаясь на собеседника в инвесткругах.Также, по данным источников газеты, владельцы "Азбуки вкуса" по-прежнему рассматривают продажу бизнеса."Азбука вкуса" - крупный российский ритейлер. Сеть его магазинов включает в себя, в частности, 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов "АВ Daily", три специализированных винных магазина "AB Энотека" и пять семейных гипермаркетов "АВ Маркет". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) составила 65,4 миллиарда рублей.Согласно информации на сайте ритейлера, ее основные владельцы - Invest AG и Millhouse (41,1%), Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%). Кроме того, 12% - у компании VMHY, 4,4% принадлежит менеджменту сети.
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московская область (подмосковье)
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экономика, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, азбука вкуса, millhouse, яндекс
23:06 12.08.2021 (обновлено: 23:24 12.08.2021)
 
Покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась, заявили СМИ

Газета "Коммерсант": покупка "Яндексом" сети магазинов "Азбука вкуса" сорвалась

© РИА Новости / Илона ГоловинаМагазин Азбука вкуса
Магазин Азбука вкуса - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Илона Головина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Яндекс" вышел из переговоров о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", это может быть связано с высокой оценкой актива, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на розничном рынке, а также собеседников в электронной коммерции и инвесткругах.
В июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" ведет переговоры о приобретении "Азбуки вкуса". По словам одного из источников издания, смысл сделки заключается в синергии "Азбуки вкуса" с сервисом доставки еды "Яндекс.Лавка". Помимо этого, как отмечало издание, такое приобретение позволит снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.
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Но как пишет сегодня "Коммерсант", по словам его собеседника в электронной коммерции компания в первую очередь интересовалась сетью для развития онлайн-торговли продуктами, однако при изучении актива "Яндекс" не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Кроме того, еще одной проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, отмечает "Коммерсант", ссылаясь на собеседника в инвесткругах.
Также, по данным источников газеты, владельцы "Азбуки вкуса" по-прежнему рассматривают продажу бизнеса.
"Азбука вкуса" - крупный российский ритейлер. Сеть его магазинов включает в себя, в частности, 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов "АВ Daily", три специализированных винных магазина "AB Энотека" и пять семейных гипермаркетов "АВ Маркет". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) составила 65,4 миллиарда рублей.
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Согласно информации на сайте ритейлера, ее основные владельцы - Invest AG и Millhouse (41,1%), Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%). Кроме того, 12% - у компании VMHY, 4,4% принадлежит менеджменту сети.
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваАзбука вкусаMillhouseЯндекс
 
 
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