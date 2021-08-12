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"Яндекс" определил необычные названия населенных пунктов в России
"Яндекс" определил необычные названия населенных пунктов в России - РИА Новости, 12.08.2021
"Яндекс" определил необычные названия населенных пунктов в России
Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" вместе с лингвистами изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые распространенные и длинные из них, а также... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:44
2021-08-12T10:37
общество
технологии
каменка
российская академия наук
яндекс
мутный материк
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" вместе с лингвистами изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые распространенные и длинные из них, а также выделили несколько необычных топонимов, которые встречаются на карте один раз, в частности, Накипелово, Суета, Чуваки, сообщает пресс-служба сервиса.Больше всего в России, как показывают данные исследования, населенных пунктов под названием Александровка (333), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241). Как пояснил ученый "Яндекса", заведующий сектором Института русского языка им В.В. Виноградова РАН Борис Иомдин, слова которого приводятся в сообщении, населенные пункты часто называли по имени основателя или владельца."Есть и два менее очевидных источника таких названий. Первый - имена популярных святых: названия типа Никольское или Ильинское обычно связаны с храмами Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Второй - имена членов царской фамилии. Так, широкое распространение Александровок может быть отчасти обусловлено популярностью фигуры Александра I", - добавил он.Один раз на карте России, как говорится в исследовании, встречаются около 65 тысяч названий населенных пунктов, среди которых много необычных и интересных топонимов, в частности, Выходной, Чуваки, Чика, Чилино, Опухлики, Большая Ржакса, Суета, Запарино, Накипелово, Плохотнюки, Гадля, Адово, Беззаботы, Утехово, Трясучая, Дичево, Мамкино, Полноват, Шуточкино, Тусняки.Кроме того, в одним экземпляре на карте встречаются такие населенные пункты, как Выдумка, Сибирский Гигант, Золотое Дно, Большой Содом, Веселые Рощи, Мутный Материк, Добрые Пчелы, Приятное Свидание, Великие Суки, Густые Тычинки, Великий Куст, Пролей-Каша.Самое длинное название, как выяснили аналитики, у села Кременчуг-Константиновское - 25 букв без пробелов. Если исключить названия с дефисом, то рекордсменом окажется село Верхненовокутлумбетьево, в его названии 23 буквы. Названия из двух букв на карте России, по данным сервиса, встречаются 27 раз, чаще всего – Ям и Яр.
https://ria.ru/20210810/podderzhka-1745183456.html
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общество, технологии, каменка, российская академия наук, яндекс, мутный материк, россия
09:44 12.08.2021 (обновлено: 10:37 12.08.2021)
 
"Яндекс" определил необычные названия населенных пунктов в России

Аналитики "Яндекс.Карты" изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые длинные из них

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" вместе с лингвистами изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые распространенные и длинные из них, а также выделили несколько необычных топонимов, которые встречаются на карте один раз, в частности, Накипелово, Суета, Чуваки, сообщает пресс-служба сервиса.
Больше всего в России, как показывают данные исследования, населенных пунктов под названием Александровка (333), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241). Как пояснил ученый "Яндекса", заведующий сектором Института русского языка им В.В. Виноградова РАН Борис Иомдин, слова которого приводятся в сообщении, населенные пункты часто называли по имени основателя или владельца.
"Есть и два менее очевидных источника таких названий. Первый - имена популярных святых: названия типа Никольское или Ильинское обычно связаны с храмами Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Второй - имена членов царской фамилии. Так, широкое распространение Александровок может быть отчасти обусловлено популярностью фигуры Александра I", - добавил он.
Один раз на карте России, как говорится в исследовании, встречаются около 65 тысяч названий населенных пунктов, среди которых много необычных и интересных топонимов, в частности, Выходной, Чуваки, Чика, Чилино, Опухлики, Большая Ржакса, Суета, Запарино, Накипелово, Плохотнюки, Гадля, Адово, Беззаботы, Утехово, Трясучая, Дичево, Мамкино, Полноват, Шуточкино, Тусняки.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 13:59
Путин рассказал о поддержке сел
Кроме того, в одним экземпляре на карте встречаются такие населенные пункты, как Выдумка, Сибирский Гигант, Золотое Дно, Большой Содом, Веселые Рощи, Мутный Материк, Добрые Пчелы, Приятное Свидание, Великие Суки, Густые Тычинки, Великий Куст, Пролей-Каша.
Самое длинное название, как выяснили аналитики, у села Кременчуг-Константиновское - 25 букв без пробелов. Если исключить названия с дефисом, то рекордсменом окажется село Верхненовокутлумбетьево, в его названии 23 буквы. Названия из двух букв на карте России, по данным сервиса, встречаются 27 раз, чаще всего – Ям и Яр.
Как фельдшеры спасают людей в глухих деревнях России - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 14:00Истории.doc
Как фельдшеры спасают людей в глухих деревнях РоссииОдни из самых важных объектов в деревнях – это фельдшерско-акушерские пункты. Медики работают и за хирургов, и за педиатров, а иногда и за реаниматологов. Весной и осенью деревни становятся похожи на острова. Когда кто-то тяжело заболевает во время "бездорожья", в больницу приходится добираться на лодке, болотоходе или вертолете.
 
ОбществоТехнологииКаменкаРоссийская академия наукЯндексМутный материкРоссия
 
 
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