09:44 12.08.2021 (обновлено: 10:37 12.08.2021)
"Яндекс" определил необычные названия населенных пунктов в России
Аналитики "Яндекс.Карты" изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые длинные из них
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Аналитики сервиса "Яндекс.Карты" вместе с лингвистами изучили названия населенных пунктов в России и выявили самые распространенные и длинные из них, а также выделили несколько необычных топонимов, которые встречаются на карте один раз, в частности, Накипелово, Суета, Чуваки, сообщает пресс-служба сервиса.
Больше всего в России, как показывают данные исследования, населенных пунктов под названием Александровка (333), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241). Как пояснил ученый "Яндекса", заведующий сектором Института русского языка им В.В. Виноградова РАН Борис Иомдин, слова которого приводятся в сообщении, населенные пункты часто называли по имени основателя или владельца.
"Есть и два менее очевидных источника таких названий. Первый - имена популярных святых: названия типа Никольское или Ильинское обычно связаны с храмами Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Второй - имена членов царской фамилии. Так, широкое распространение Александровок может быть отчасти обусловлено популярностью фигуры Александра I", - добавил он.
Один раз на карте России, как говорится в исследовании, встречаются около 65 тысяч названий населенных пунктов, среди которых много необычных и интересных топонимов, в частности, Выходной, Чуваки, Чика, Чилино, Опухлики, Большая Ржакса, Суета, Запарино, Накипелово, Плохотнюки, Гадля, Адово, Беззаботы, Утехово, Трясучая, Дичево, Мамкино, Полноват, Шуточкино, Тусняки.
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Кроме того, в одним экземпляре на карте встречаются такие населенные пункты, как Выдумка, Сибирский Гигант, Золотое Дно, Большой Содом, Веселые Рощи, Мутный Материк, Добрые Пчелы, Приятное Свидание, Великие Суки, Густые Тычинки, Великий Куст, Пролей-Каша.
Самое длинное название, как выяснили аналитики, у села Кременчуг-Константиновское - 25 букв без пробелов. Если исключить названия с дефисом, то рекордсменом окажется село Верхненовокутлумбетьево, в его названии 23 буквы. Названия из двух букв на карте России, по данным сервиса, встречаются 27 раз, чаще всего – Ям и Яр.
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