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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 12.08.2021
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму
Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:17
2021-08-12T11:17
2021-08-12T14:35
политика
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анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия".Всего в списке значатся 394 человека. Возглавляют его министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Еще 219 человек будут баллотироваться по одномандатным округам.Зарегистрированным кандидатам выдадут соответствующие удостоверения.Позже стало известно, что из федерального списка исключат кандидатуру бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова, который скончался сегодня на 74-м году жизни. Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать на пять лет 450 депутатов: 225 по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, выборы в государственную думу, анна кузнецова, россия, денис проценко
11:17 12.08.2021 (обновлено: 14:35 12.08.2021)
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" из 394 человек на выборы в Госдуму