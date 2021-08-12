21:31 12.08.2021 (обновлено: 21:47 12.08.2021)
ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19
ВОЗ создает новую группу экспертов для продолжения выяснения происхождения COVID-19
ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которые будут продолжать изучать происхождение COVID-19, и призывает не политизировать данный процесс, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в четверг.
"Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован", - говорится в заявлении.
ВОЗ создает Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет отвечать за разработку глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. Как отмечается, в отношении SARS-CoV-2 новая группа будет способствовать быстрому проведению рекомендованных исследований, изложенных в отчете о происхождении вируса, опубликованном в марте 2021 года.
"При рассмотрении отчета о первой фазе исследований ВОЗ определила, что научных данных для опровержения какой-либо гипотезы недостаточно. В частности, для рассмотрения "гипотезы про лабораторию" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ", - подчеркивается в документе.
В ВОЗ подчеркивают, что нацелены только на науку, поиск решений и укреплении солидарности, без политизации данных о происхождении вируса.