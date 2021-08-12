https://ria.ru/20210812/voz-1745549927.html

ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19

ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которые будут продолжать изучать происхождение COVID-19, и призывает не политизировать... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T21:31

2021-08-12T21:31

2021-08-12T21:47

в мире

воз

распространение коронавируса

ухань

китай

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которые будут продолжать изучать происхождение COVID-19, и призывает не политизировать данный процесс, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в четверг."Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован", - говорится в заявлении.ВОЗ создает Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет отвечать за разработку глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. Как отмечается, в отношении SARS-CoV-2 новая группа будет способствовать быстрому проведению рекомендованных исследований, изложенных в отчете о происхождении вируса, опубликованном в марте 2021 года.ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2. В частности, для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.В ВОЗ подчеркивают, что нацелены только на науку, поиск решений и укреплении солидарности, без политизации данных о происхождении вируса.

https://ria.ru/20210812/zarazhenie-1745500804.html

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

ухань

китай

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в мире, воз, ухань, китай, коронавирус covid-19