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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18 - РИА Новости, 13.08.2021
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18, из них одна женщина скончалась, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T23:47
2021-08-13T00:42
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18, из них одна женщина скончалась, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Число пострадавших увеличилось до 18. Из них умерла одна женщина", - написал Гусев в своем в Telegram-канале.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, александр гусев (государственный служащий)
23:47 12.08.2021 (обновлено: 00:42 13.08.2021)
 
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18

Депздрав: число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 18, из них одна женщина скончалась, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Число пострадавших увеличилось до 18. Из них умерла одна женщина", - написал Гусев в своем в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
00:29
В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса
 
ПроисшествияВоронежВзрыв автобуса в ВоронежеАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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