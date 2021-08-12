https://ria.ru/20210812/voronezh-1745560165.html
В Воронеже взорвался автобус
В Воронеже взорвался автобус - РИА Новости, 12.08.2021
В Воронеже взорвался автобус
В Воронеже взорвался автобус, пострадали как минимум 12 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Одной женщине оторвало ноги. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:38
2021-08-12T23:38
2021-08-12T23:38
происшествия
воронеж
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. В Воронеже взорвался автобус, пострадали как минимум 12 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Одной женщине оторвало ноги.По последним данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, состояние еще троих уточняют.По словам водителя, в момент ЧП в автобусе было три десятка человек.Взрыв произошел у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.Сообщалось, что произошел взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.Губернатор Воронежской области Александр Гусев проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков в городе.Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, на место ЧП приехала машина взрывотехников ФСБ. Заведено уголовное дело. Грава СК Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей.
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
В Воронеже взорвался автобус
В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали более десяти человек
ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. В Воронеже взорвался автобус, пострадали как минимум 12 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Одной женщине оторвало ноги.
По последним данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, состояние еще троих уточняют.
По словам водителя, в момент ЧП в автобусе было три десятка человек.
Взрыв произошел у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.
Сообщалось, что произошел взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков в городе.
Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, на место ЧП приехала машина взрывотехников ФСБ. Заведено уголовное дело. Грава СК Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей.