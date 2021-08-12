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В Воронеже усилят меры безопасности после ЧП с автобусом
В Воронеже усилят меры безопасности после ЧП с автобусом - РИА Новости, 12.08.2021
В Воронеже усилят меры безопасности после ЧП с автобусом
Водители общественного транспорта в Воронеже с пятницы будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы, заявил губернатор области... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:06
2021-08-12T23:06
2021-08-12T23:06
происшествия
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Водители общественного транспорта в Воронеже с пятницы будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы, заявил губернатор области Александр Гусев.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ произошел хлопок. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Прокуратура Воронежской области сообщает о 12 пострадавших."С завтрашнего дня на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств", - написал в Telegram Гусев, который находится на месте ЧП.
воронежская область
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T23:06
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PT0M11S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже, видео
В Воронеже усилят меры безопасности после ЧП с автобусом
Губернатор Александр Гусев: просим пассажиров обращать внимание на посторонние предметы в автобусах