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Косачев рассказал о борьбе с попытками вмешательства в выборы
Косачев рассказал о борьбе с попытками вмешательства в выборы - РИА Новости, 12.08.2021
Косачев рассказал о борьбе с попытками вмешательства в выборы
В Совете Федерации намерены продолжить работу по регулированию интернета для недопущения вмешательства в дела РФ, включая выборы, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:38
2021-08-12T17:38
2021-08-12T17:38
политика
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Совете Федерации намерены продолжить работу по регулированию интернета для недопущения вмешательства в дела РФ, включая выборы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.По словам сенатора, особую важность вопросы регулирования интернет-пространства приобретают в рамках избирательных кампаний."Мы видим, как коллективный Запад активно использует подобного рода ситуации для косвенного или прямого вмешательства в ход избирательных кампаний, во внутренние дела соответствующих государств, где они хотели бы поменять власть", - подчеркнул сенатор в четверг на встрече с руководителем Гостелерадио Ирана Абдулали Али-Асгари. Слова Косачева передает пресс-служба верхней палаты.В этой связи сенатор напомнил, что в Совете Федерации на протяжении ряда лет существует комиссия по защите госсуверенитета."Зафиксированы нарастающие попытки вмешательства в ход избирательной кампании со стороны Запада. С учетом накопленного опыта мы уже внесли достаточно много поправок в действующее российское законодательство, которые регулируют использование сети интернет средствами массовой информации, физическими и юридическими лицами, и будем работать над этой темой и дальше", - отметил Косачев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, константин косачев, совет федерации рф, россия
Косачев рассказал о борьбе с попытками вмешательства в выборы
Сенатор Косачев заявил о нарастающих попытках Запада вмешаться в избирательную кампанию в России
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости.
В Совете Федерации
намерены продолжить работу по регулированию интернета для недопущения вмешательства в дела РФ
, включая выборы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
По словам сенатора, особую важность вопросы регулирования интернет-пространства приобретают в рамках избирательных кампаний.
"Мы видим, как коллективный Запад активно использует подобного рода ситуации для косвенного или прямого вмешательства в ход избирательных кампаний, во внутренние дела соответствующих государств, где они хотели бы поменять власть", - подчеркнул сенатор в четверг на встрече с руководителем Гостелерадио Ирана Абдулали Али-Асгари. Слова Косачева передает пресс-служба верхней палаты.
В этой связи сенатор напомнил, что в Совете Федерации на протяжении ряда лет существует комиссия по защите госсуверенитета.
"Зафиксированы нарастающие попытки вмешательства в ход избирательной кампании со стороны Запада. С учетом накопленного опыта мы уже внесли достаточно много поправок в действующее российское законодательство, которые регулируют использование сети интернет средствами массовой информации, физическими и юридическими лицами, и будем работать над этой темой и дальше", - отметил Косачев.