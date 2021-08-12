"КрасАвиа" до 2027 года получит десять новых вертолетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс: "КрасАвиа" до 2027 года получит десять новых вертолетов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Красноярская региональная авиакомпания "КрасАвиа" в рамках реновации до 2027 года получит десять новых вертолетов, сообщает пресс-служба губернатора края.
По ее данным, губернатору Александру Уссу в аэропорту Черемшанка представили новый вертолет МИ-8 МТВ-1, появившейся в парке авиакомпании. Всего в этом году в край поставят два вертолёта данного типа. Ранее при поддержке главы и правительства региона был решён вопрос по обновлению самолётного сегмента регионального авиаперевозчика: в собственность авиакомпании было приобретено три самолёта Л-410 УВП и два самолёта ATR-72, а в текущем году в эксплуатацию поступили пять самолётов ATR-42.
"Мы живём в одном из самых больших регионов России со множеством труднодоступных мест, в которые можно добраться лишь авиацией. Сделав серьёзный шаг по развитию авиапарка в части самолётов, мы решили обновить и вертолётный состав, которому на данный момент более 30 лет. В ближайшие шесть лет мы намерены приобрести 10 вертолётов российского производства. Крепкие, практичные, надежные – они ещё долгое время прослужат людям в суровых условиях севера края", - приводит пресс-служба слова Усса.
Новая вертолётная техника будет выполнять полёты в труднодоступные населённые пункты на севере края.
Первый пришедший вертолёт окрасили в новом фирменном стиле "КрасАвиа". Разработать ливрею для авиатехники краевой авиакомпании поручил губернатор.
21 июля, 08:13В Красноярске появится самая большая школа за Уралом
В преддверии празднования Дня воздушного флота Усс наградил благодарственными письмами представителей отрасли: пилотов и специалистов наземных служб аэропортов Красноярск и Черемшанка.
"Перед наступающим праздником мы благодарим всех, кто связал свою судьбу с авиацией, за преданность делу, профессионализм и смелость, а также за то, с какой уверенностью и ответственностью они держат наши с вами жизни, пока мы находимся в воздухе", – сказал губернатор.
АО "КрасАвиа" – одна из крупнейших региональных авиакомпаний, выполняющая полёты во многие регионы России. Основной миссией авиакомпании являются социально значимые перевозки на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского края.