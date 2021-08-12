https://ria.ru/20210812/vertolety-1745423934.html

"КрасАвиа" до 2027 года получит десять новых вертолетов

"КрасАвиа" до 2027 года получит десять новых вертолетов - РИА Новости, 12.08.2021

"КрасАвиа" до 2027 года получит десять новых вертолетов

Красноярская региональная авиакомпания "КрасАвиа" в рамках реновации до 2027 года получит десять новых вертолетов, сообщает пресс-служба губернатора края. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:03

2021-08-12T08:03

2021-08-12T08:03

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красноярский край

александр усс

красавиа

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россия

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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Красноярская региональная авиакомпания "КрасАвиа" в рамках реновации до 2027 года получит десять новых вертолетов, сообщает пресс-служба губернатора края.По ее данным, губернатору Александру Уссу в аэропорту Черемшанка представили новый вертолет МИ-8 МТВ-1, появившейся в парке авиакомпании. Всего в этом году в край поставят два вертолёта данного типа. Ранее при поддержке главы и правительства региона был решён вопрос по обновлению самолётного сегмента регионального авиаперевозчика: в собственность авиакомпании было приобретено три самолёта Л-410 УВП и два самолёта ATR-72, а в текущем году в эксплуатацию поступили пять самолётов ATR-42.Новая вертолётная техника будет выполнять полёты в труднодоступные населённые пункты на севере края.Первый пришедший вертолёт окрасили в новом фирменном стиле "КрасАвиа". Разработать ливрею для авиатехники краевой авиакомпании поручил губернатор.В преддверии празднования Дня воздушного флота Усс наградил благодарственными письмами представителей отрасли: пилотов и специалистов наземных служб аэропортов Красноярск и Черемшанка."Перед наступающим праздником мы благодарим всех, кто связал свою судьбу с авиацией, за преданность делу, профессионализм и смелость, а также за то, с какой уверенностью и ответственностью они держат наши с вами жизни, пока мы находимся в воздухе", – сказал губернатор.АО "КрасАвиа" – одна из крупнейших региональных авиакомпаний, выполняющая полёты во многие регионы России. Основной миссией авиакомпании являются социально значимые перевозки на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского края.

https://ria.ru/20210721/shkola-1742145734.html

https://ria.ru/20210803/krasnoyarsk-1744105625.html

красноярск

красноярский край

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общество, красноярск, красноярский край, александр усс, красавиа, ми-8, россия