15:18 12.08.2021 (обновлено: 15:27 12.08.2021)
В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
Буксир "Товарищ Андрей" пролил сто литров нефтепродуктов в порту Выборга
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Небольшая утечка нефтепродуктов, по предварительным данным, с буксира произошла в морском порту Выборга Ленинградской области, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с обнаружением следов нефтепродуктов в морском порту Выборг", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, загрязнение вызвано утечкой нефтепродуктов с буксира "Товарищ Андрей", который был пришвартован 11 августа с 9.00 до 19.00 часов к причалу морского порта Выборг.
Примерный объем разлива нефтепродуктов составил 100 литров. Отмечается, что последствия загрязнения уже устранены.
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"Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца, при наличии оснований примет меры", – сообщает ведомство.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следователи также организовали проверку.