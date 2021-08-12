https://ria.ru/20210812/utechka-1745491276.html

В Выборге произошла утечка нефтепродуктов

В Выборге произошла утечка нефтепродуктов - РИА Новости, 12.08.2021

В Выборге произошла утечка нефтепродуктов

Небольшая утечка нефтепродуктов, по предварительным данным, с буксира произошла в морском порту Выборга Ленинградской области, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:18

2021-08-12T15:18

2021-08-12T15:27

происшествия

выборг

ленинградская область

северо-западная транспортная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573046816_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_536a8fd82bf8c234e107fa4627a40162.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Небольшая утечка нефтепродуктов, по предварительным данным, с буксира произошла в морском порту Выборга Ленинградской области, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.По предварительным данным, загрязнение вызвано утечкой нефтепродуктов с буксира "Товарищ Андрей", который был пришвартован 11 августа с 9.00 до 19.00 часов к причалу морского порта Выборг.Примерный объем разлива нефтепродуктов составил 100 литров. Отмечается, что последствия загрязнения уже устранены."Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца, при наличии оснований примет меры", – сообщает ведомство.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следователи также организовали проверку.

https://ria.ru/20210811/neft-1745376612.html

выборг

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, выборг, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура