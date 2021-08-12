https://ria.ru/20210812/uragan-1745523576.html
Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана
Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана - РИА Новости, 12.08.2021
Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана
Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:07
2021-08-12T18:07
2021-08-12T18:07
республика мордовия
происшествия
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа.Речь идет о селах Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Николаевка, Лемдяй, Старая и Новая Теризморга, деревнях Ожга и Малькеевка.По информации главы Старошайговского района Геннадия Мухина, заявления в местную администрацию на получение выплат поступили от 354 человек. "Сейчас поданные документы отрабатываются отделениями минсоцзащиты, составляются социальные паспорта на получателей материальной помощи. Задача поставлены в первоочередном порядке оказать ее тем, у кого ситуация действительно трагичная – существенно повреждено единственное жилье, в семьях есть дети, инвалиды, престарелые, а собственных средств для восстановления домов у этих людей недостаточно", - говорится в сообщении.Первый транш помощи получили 74 человека, деньги поступают на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств - 3 миллиона 60 тысяч рублей, материальная помощь варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба.Третьего августа по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района."На следующий день к жителям сел, наиболее пострадавших от природного катаклизма, приехал врио главы Мордовии. Он пообщался с очевидцами стихийного бедствия и на месте провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим. Руководитель региона принял решение выделить на это средства из резервного фонда главы Мордовии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210807/pozhar-1744826707.html
https://ria.ru/20210722/mordoviya-1742339379.html
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происшествия, республика мордовия, артем здунов
Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана
Пострадавшим от урагана в Мордовии выделили материальную помощь из резервного фонда главы региона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа.
Речь идет о селах Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Николаевка, Лемдяй, Старая и Новая Теризморга, деревнях Ожга и Малькеевка.
По информации главы Старошайговского района Геннадия Мухина, заявления в местную администрацию на получение выплат поступили от 354 человек. "Сейчас поданные документы отрабатываются отделениями минсоцзащиты, составляются социальные паспорта на получателей материальной помощи. Задача поставлены в первоочередном порядке оказать ее тем, у кого ситуация действительно трагичная – существенно повреждено единственное жилье, в семьях есть дети, инвалиды, престарелые, а собственных средств для восстановления домов у этих людей недостаточно", - говорится в сообщении.
Первый транш помощи получили 74 человека, деньги поступают на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств - 3 миллиона 60 тысяч рублей, материальная помощь варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба.
Третьего августа по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района.
"На следующий день к жителям сел, наиболее пострадавших от природного катаклизма, приехал врио главы Мордовии. Он пообщался с очевидцами стихийного бедствия и на месте провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим. Руководитель региона принял решение выделить на это средства из резервного фонда главы Мордовии", - говорится в сообщении.