https://ria.ru/20210812/uragan-1745523576.html

Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана

Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана - РИА Новости, 12.08.2021

Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана

Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:07

2021-08-12T18:07

2021-08-12T18:07

республика мордовия

происшествия

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа.Речь идет о селах Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Николаевка, Лемдяй, Старая и Новая Теризморга, деревнях Ожга и Малькеевка.По информации главы Старошайговского района Геннадия Мухина, заявления в местную администрацию на получение выплат поступили от 354 человек. "Сейчас поданные документы отрабатываются отделениями минсоцзащиты, составляются социальные паспорта на получателей материальной помощи. Задача поставлены в первоочередном порядке оказать ее тем, у кого ситуация действительно трагичная – существенно повреждено единственное жилье, в семьях есть дети, инвалиды, престарелые, а собственных средств для восстановления домов у этих людей недостаточно", - говорится в сообщении.Первый транш помощи получили 74 человека, деньги поступают на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств - 3 миллиона 60 тысяч рублей, материальная помощь варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба.Третьего августа по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района."На следующий день к жителям сел, наиболее пострадавших от природного катаклизма, приехал врио главы Мордовии. Он пообщался с очевидцами стихийного бедствия и на месте провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим. Руководитель региона принял решение выделить на это средства из резервного фонда главы Мордовии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210807/pozhar-1744826707.html

https://ria.ru/20210722/mordoviya-1742339379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика мордовия, артем здунов