16:04 12.08.2021 (обновлено: 16:15 12.08.2021)
Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана
Экс-президент США Трамп: под моим руководством уход США из Афганистана мог быть "совсем другим"
© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
© AP Photo / Eric Gay
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством этот процесс протекал бы иначе и на определенных условиях.
"Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях", - сказано в распространенном заявлении Трампа.
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Как отметил бывший глава государства, под его руководством "это был бы совсем другой вывод войск, и талибы понимали это лучше, чем кто-либо другой". Он также сослался на свой опыт встреч с представителями радикального движения "Талибан"*
"То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше", - категорично отозвался Трамп, намекая на ухудшение ситуации в сфере безопасности в исламской республике.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, среди них город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Позднее власти заявляли, что вернули контроль над рядом столиц провинций, боестолкновения еще в ряде продолжаются.
По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.
* Террористическая организация, запрещенная в России