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https://ria.ru/20210812/tramp-1745498790.html
Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана
Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 12.08.2021
Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:04
2021-08-12T16:15
в мире
сша
дональд трамп
обострение ситуации в афганистане
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством этот процесс протекал бы иначе и на определенных условиях."Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях", - сказано в распространенном заявлении Трампа.Как отметил бывший глава государства, под его руководством "это был бы совсем другой вывод войск, и талибы понимали это лучше, чем кто-либо другой". Он также сослался на свой опыт встреч с представителями радикального движения "Талибан"*В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, среди них город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Позднее власти заявляли, что вернули контроль над рядом столиц провинций, боестолкновения еще в ряде продолжаются.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, дональд трамп, обострение ситуации в афганистане
16:04 12.08.2021 (обновлено: 16:15 12.08.2021)
 
Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана

Экс-президент США Трамп: под моим руководством уход США из Афганистана мог быть "совсем другим"

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством этот процесс протекал бы иначе и на определенных условиях.
"Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях", - сказано в распространенном заявлении Трампа.
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Как отметил бывший глава государства, под его руководством "это был бы совсем другой вывод войск, и талибы понимали это лучше, чем кто-либо другой". Он также сослался на свой опыт встреч с представителями радикального движения "Талибан"*
"То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше", - категорично отозвался Трамп, намекая на ухудшение ситуации в сфере безопасности в исламской республике.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, среди них город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Позднее власти заявляли, что вернули контроль над рядом столиц провинций, боестолкновения еще в ряде продолжаются.
По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШАДональд ТрампОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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