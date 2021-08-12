https://ria.ru/20210812/tramp-1745498790.html

Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана

Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 12.08.2021

Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:04

2021-08-12T16:04

2021-08-12T16:15

в мире

сша

дональд трамп

обострение ситуации в афганистане

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством этот процесс протекал бы иначе и на определенных условиях."Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях", - сказано в распространенном заявлении Трампа.Как отметил бывший глава государства, под его руководством "это был бы совсем другой вывод войск, и талибы понимали это лучше, чем кто-либо другой". Он также сослался на свой опыт встреч с представителями радикального движения "Талибан"*В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, среди них город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Позднее власти заявляли, что вернули контроль над рядом столиц провинций, боестолкновения еще в ряде продолжаются.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210810/bayden-1745271452.html

сша

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-12T16:04 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп, обострение ситуации в афганистане