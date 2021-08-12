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Религия
https://ria.ru/20210812/suitsid-1745554744.html
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме - РИА Новости, 12.08.2021
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме
Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:40
2021-08-12T22:57
происшествия
санкт-петербург
религия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Вечером поступило сообщение, что в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов мужчина пытается лишить себя жизни. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Ведётся проверка, обстоятельства уточняются.
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происшествия, санкт-петербург
22:40 12.08.2021 (обновлено: 22:57 12.08.2021)
 
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме

Мужчина в Петербурге пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Вечером поступило сообщение, что в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов мужчина пытается лишить себя жизни. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Ведётся проверка, обстоятельства уточняются.
Федеральная служба судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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