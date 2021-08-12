https://ria.ru/20210812/suitsid-1745554744.html
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме - РИА Новости, 12.08.2021
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме
Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:40
2021-08-12T22:40
2021-08-12T22:57
происшествия
санкт-петербург
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
С -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Вечером поступило сообщение, что в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов мужчина пытается лишить себя жизни. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Ведётся проверка, обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20210709/samoubiystvo-1740583413.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
22:40 12.08.2021 (обновлено: 22:57 12.08.2021)
В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме
Мужчина в Петербурге пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте