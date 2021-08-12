https://ria.ru/20210812/suitsid-1745554744.html

В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме

В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме - РИА Новости, 12.08.2021

В Петербурге мужчина пытался покончить с собой в храме

Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:40

2021-08-12T22:40

2021-08-12T22:57

происшествия

санкт-петербург

религия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Мужчина пытался покончить с собой в храме на Троицком проспекте в Петербурге, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Вечером поступило сообщение, что в храме на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов мужчина пытается лишить себя жизни. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Ведётся проверка, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20210709/samoubiystvo-1740583413.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург