https://ria.ru/20210812/stazh-1745486932.html
В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж - РИА Новости, 12.08.2021
В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
В случае принятия закона о включении периода службы армии в трудовой стаж потребует дополнительных расходов, по предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ, в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:53
2021-08-12T14:53
2021-08-12T14:53
общество
сергей неверов
андрей турчак
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В случае принятия закона о включении периода службы армии в трудовой стаж потребует дополнительных расходов, по предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ, в 9,7 миллиарда рублей в 2022-2024 годах, сообщила пресс-служба Совета Федерации."Единая Россия" в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов."По предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию закона в случае его принятия составят в 2022 году – 2,18 миллиарда рублей, в 2023 году – 3,67 миллиарда рублей, в 2024 году – 3,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.Как отметил один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, в силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию."При этом в страховой стаж для досрочной пенсии включаются только те периоды, когда за гражданина начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть прежде всего – периоды работы. Дополнительно к этому учитывается лишь период нахождения на больничном", - отметил сенатор, которого цитирует пресс-служба Совфеда.
https://ria.ru/20210812/sluzhba-1745480922.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей неверов, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, россия
В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
Совфед: реализация закона о включении армии в стаж потребует почти десять млрд рублей за три года