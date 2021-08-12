https://ria.ru/20210812/stazh-1745486932.html

В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж

В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж - РИА Новости, 12.08.2021

В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж

В случае принятия закона о включении периода службы армии в трудовой стаж потребует дополнительных расходов, по предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ, в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:53

2021-08-12T14:53

2021-08-12T14:53

общество

сергей неверов

андрей турчак

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В случае принятия закона о включении периода службы армии в трудовой стаж потребует дополнительных расходов, по предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ, в 9,7 миллиарда рублей в 2022-2024 годах, сообщила пресс-служба Совета Федерации."Единая Россия" в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов."По предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию закона в случае его принятия составят в 2022 году – 2,18 миллиарда рублей, в 2023 году – 3,67 миллиарда рублей, в 2024 году – 3,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.Как отметил один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, в силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию."При этом в страховой стаж для досрочной пенсии включаются только те периоды, когда за гражданина начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть прежде всего – периоды работы. Дополнительно к этому учитывается лишь период нахождения на больничном", - отметил сенатор, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

https://ria.ru/20210812/sluzhba-1745480922.html

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общество, сергей неверов, андрей турчак, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, россия