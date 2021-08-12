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"Роскосмос" снял со спутника место разлива нефтепродуктов у Новороссийска
"Роскосмос" снял со спутника место разлива нефтепродуктов у Новороссийска - РИА Новости, 12.08.2021
"Роскосмос" снял со спутника место разлива нефтепродуктов у Новороссийска
"Роскосмос" опубликовал космический снимок места разлива нефтепродуктов в Черном море. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:47
2021-08-12T17:47
происшествия
новороссийск
роскосмос
российская академия наук
институт космических исследований
земля
николай шульгинов
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок места разлива нефтепродуктов в Черном море."Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony", - подписан снимок в Telegram.Указано, что снимок был сделан 9 августа российским спутником "Метеор-М".Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём - порядка 12 кубометров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.
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происшествия, новороссийск, роскосмос, российская академия наук, институт космических исследований, земля, николай шульгинов, россия
17:47 12.08.2021
 
"Роскосмос" снял со спутника место разлива нефтепродуктов у Новороссийска

"Роскосмос" опубликовал снимки со спутника места разлива нефтепродуктов в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на нефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш
Вид на нефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок места разлива нефтепродуктов в Черном море.
"Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony", - подписан снимок в Telegram.
Указано, что снимок был сделан 9 августа российским спутником "Метеор-М".
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём - порядка 12 кубометров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.
Разлив нефти у Новороссийска. Спутниковая съемка Института космических исследований РАН
11 августа, 22:23
В Новороссийске проверили качество воды
 
ПроисшествияНовороссийскРоскосмосРоссийская академия наукИнститут космических исследованийЗемляНиколай ШульгиновРоссия
 
 
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