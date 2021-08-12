В Госдуме предложили включать службу в армии в трудовой стаж
"Единая Россия" предложила включать службу в армии в стаж для досрочной пенсии
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТоржественный парад военнослужащих Воздушно-десантных войск по Красной площади во время праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, где предлагается включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию время, проведенное на службе в армии.
Об этом сообщил глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, который выступил одним из авторов документа. Аналогичный проект разработали и в ЛДПР, его уже опубликовали в думской базе данных.
Неверов напомнил, что сейчас возможность досрочно выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста есть у мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин, чей стаж составляет как минимум 37 лет. Минимальный допустимый возрасти при этом — 60 и 55 лет соответственно.
"Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном", — добавил депутат.
Он добавил, что сейчас, мужчины, прошедшие срочную службу и после нее непрерывно работавшие не могут накопить эти 42 года к наступлению 60-летия, "хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу — службе Родине".
Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2022 года. Таким образом, уже в следующем году граждане, достигшие 60-летнего возраста и выработавшие 42 года стажа с учетом срочной службы в армии, смогут досрочно выйти на пенсию.
Дополнительные расходы
Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации, в случае, если парламентарии поддержат эту идею, то, по предварительным подсчетам Пенсионного фонда, потребуются дополнительные расходы — 9,7 миллиарда рублей в 2022-2024 годах:
- —в 2022 — 2,18 миллиарда рублей;
- —в 2023 — 3,67 миллиарда;
- —в 2024 — 3,88 миллиарда.
По мнению одного из авторов законопроекта, вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, в силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию.