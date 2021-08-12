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Шойгу дал старт реконструкции БАМа
Шойгу дал старт реконструкции БАМа - РИА Новости, 12.08.2021
Шойгу дал старт реконструкции БАМа
Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:07
2021-08-12T10:40
экономика
тайшет
сергей шойгу
владимир путин
восточная сибирь
россия
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ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали."Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — сказал он, добавив, что протяженность участка составляет 340 километров.По словам министра, высокая загруженность железнодорожного пути привела к исчерпанию его потенциала, однако через два года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Кроме того, это позволит расширить выход на рынки азиатских стран, подчеркнул Шойгу.Он напомнил, что Минобороны принимает участие в реконструкции БАМа по поручению президента Владимира Путина. Так, на протяжении всего участка от Улака до Февральска железнодорожные войска возвели временные жилища, а на 19 участках уже ведутся полномасштабные работы.При этом Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века".Он признался, что для него это были в первую очередь сотни тысяч соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект СССР."Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось — здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", — сказал он.БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километра. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.
https://realty.ria.ru/20210803/bam-1744134316.html
https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html
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экономика, тайшет, сергей шойгу, владимир путин, восточная сибирь, россия
09:07 12.08.2021 (обновлено: 10:40 12.08.2021)
 
Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Министр обороны Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали.
"Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — сказал он, добавив, что протяженность участка составляет 340 километров.
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По словам министра, высокая загруженность железнодорожного пути привела к исчерпанию его потенциала, однако через два года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Кроме того, это позволит расширить выход на рынки азиатских стран, подчеркнул Шойгу.
Он напомнил, что Минобороны принимает участие в реконструкции БАМа по поручению президента Владимира Путина. Так, на протяжении всего участка от Улака до Февральска железнодорожные войска возвели временные жилища, а на 19 участках уже ведутся полномасштабные работы.
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При этом Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века".
Он признался, что для него это были в первую очередь сотни тысяч соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект СССР.
"Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось — здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", — сказал он.
БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километра. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.
Строительство тоннеля на БАМ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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ЭкономикаТайшетСергей ШойгуВладимир ПутинВосточная СибирьРоссия
 
 
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