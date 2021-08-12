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Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"
Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" - РИА Новости, 12.08.2021
Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"
Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:15
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российский государственный гуманитарный университет
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россия
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Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.Участники:— заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;— заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;— директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;— директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;— руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;— президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;— президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;— участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия". Участники мероприятия обсудили роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Был представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"
Старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"
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российский государственный гуманитарный университет, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, видео
Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"
Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.
2021-08-12T13:15
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13:15 12.08.2021 (обновлено: 13:24 12.08.2021)
 

Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"

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Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.
Участники:
— заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
— заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
— директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;
— директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;
— руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
— президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
— президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
— участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия".

Участники мероприятия обсудили роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Был представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.
 
Российский государственный гуманитарный университетСН_ОбразованиеСоциальный навигаторМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Россия
 
 
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