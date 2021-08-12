13:15 12.08.2021 (обновлено: 13:24 12.08.2021)
Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"
Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.
Участники:
— заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
— заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
— директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;
— директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;
— руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
— президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
— президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
— участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия".
Участники мероприятия обсудили роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Был представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.
— заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
— заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
— директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;
— директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;
— руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
— президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
— президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
— участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия".
Участники мероприятия обсудили роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Был представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.