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Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"

Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" - РИА Новости, 12.08.2021

Старт II Всероссийской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия"

Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:15

2021-08-12T13:15

2021-08-12T13:24

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Онлайн-конференция, в ходе которой был дан старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия" — серии онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.Участники:— заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;— заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;— директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис АШИРОВ;— директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия НАУМОВА;— руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;— президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;— президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;— участники I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна — моя Россия". Участники мероприятия обсудили роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения страны, а также задачи развития туристического потенциала российских территорий. Был представлен календарный план экспедиции и освещены условия участия в конкурсе-смотре материалов лекций, на основе которого определятся лекторы. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей собрал в первом сезоне более 200 тысяч участников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия" Старт II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия" 2021-08-12T13:15 true PT60M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский государственный гуманитарный университет, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, видео