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Экс-прокурор Новосибирска ответит в суде за сфабрикованное дело
Экс-прокурор Новосибирска ответит в суде за сфабрикованное дело - РИА Новости, 12.08.2021
Экс-прокурор Новосибирска ответит в суде за сфабрикованное дело
Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец предстанет перед судом за превышение полномочий, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:45
2021-08-12T16:25
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец предстанет перед судом за превышение полномочий, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора города Новосибирска Дениса Ференца, бывшего начальника управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной, а также Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Ярового выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании производству предварительного следствия, совершении заведомо ложного доноса о мошенничестве, а также даче заведомо ложных показаний.По данным следствия, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году ложно сообщили о мошенничестве знакомой, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым. Ференец с 2017 по 2018 годы получал сведения о собранных доказательствах и ходе дела, которые передавал Авериной. Кроме того, он дал следователю указания о возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было прекращено.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что возбуждение уголовного дела и задержание экс-прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров некогда крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере. В апреле Ференца перевели из СИЗО под домашний арест.
https://ria.ru/20210804/izbienie-1744300522.html
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происшествия
15:45 12.08.2021 (обновлено: 16:25 12.08.2021)
 
Экс-прокурор Новосибирска ответит в суде за сфабрикованное дело

СК: бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец предстанет перед судом за превышение полномочий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец предстанет перед судом за превышение полномочий, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора города Новосибирска Дениса Ференца, бывшего начальника управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной, а также Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Ярового выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании производству предварительного следствия, совершении заведомо ложного доноса о мошенничестве, а также даче заведомо ложных показаний.
По данным следствия, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году ложно сообщили о мошенничестве знакомой, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым. Ференец с 2017 по 2018 годы получал сведения о собранных доказательствах и ходе дела, которые передавал Авериной. Кроме того, он дал следователю указания о возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было прекращено.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что возбуждение уголовного дела и задержание экс-прокурора связано с делом местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров некогда крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере. В апреле Ференца перевели из СИЗО под домашний арест.
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