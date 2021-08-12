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WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии

WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии - РИА Новости, 12.08.2021

WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии

Сбор 4,2 миллиона рублей на вездеходы, мотопомпы, тракторы и дроны для помощи в тушении пожаров в Якутии на заповедных территориях начал Всемирный фонд дикой... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:54

2021-08-12T18:54

2021-08-12T18:54

происшествия

всемирный фонд дикой природы

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сбор 4,2 миллиона рублей на вездеходы, мотопомпы, тракторы и дроны для помощи в тушении пожаров в Якутии на заповедных территориях начал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, сообщает фонд."Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал экстренный сбор средств среди сторонников. Собранные деньги пойдут на оборудование для борьбы с пожарами в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.Как уточнили в фонде РИА Новости, в рамках акции ожидается собрать 4,2 миллиона рублей. WWF России планирует оперативно передать местным заповедным территориям следующую технику: вездеходная техника, такая как снегоболотоход "Трэкол", квадроцикл "Сокол", моторные лодки для переброски мобильных бригад к местам горения, мотопомпы "Спрут" для переброски воды при отсутствии водоемов на дальние расстояния, особенно в скалистой местности, квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для мониторинга распространения лесных пожаров и координации действий групп пожаротушения, тракторы МТЗ и ДТ с плугом для прокладки качественных минерализованных полос и другое оборудование.Как уточняет WWF России, в 2020 году тундровые пожары охватили национальный парк "Кыталык", где гнездятся большинство стерхов. Всего за весь пожароопасный сезон от пожаров пострадало 8,8 миллиона гектаров. В 2021 году огонь сосредоточился в лесных регионах, от огня уже пострадало более 9 миллионов гектаров, что равняется территории Португалии. С начала пожарного сезона на особо охраняемых природных территориях регионального значения зарегистрировано 108 лесных пожаров, 85 из них уже потушено, но в условиях сухого жаркого лета и сильного ветра огонь захватывает все новые территории.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, всемирный фонд дикой природы, россия, природные пожары в россии