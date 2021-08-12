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WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии
WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии - РИА Новости, 12.08.2021
WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии
Сбор 4,2 миллиона рублей на вездеходы, мотопомпы, тракторы и дроны для помощи в тушении пожаров в Якутии на заповедных территориях начал Всемирный фонд дикой... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:54
2021-08-12T18:54
происшествия
всемирный фонд дикой природы
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сбор 4,2 миллиона рублей на вездеходы, мотопомпы, тракторы и дроны для помощи в тушении пожаров в Якутии на заповедных территориях начал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, сообщает фонд."Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал экстренный сбор средств среди сторонников. Собранные деньги пойдут на оборудование для борьбы с пожарами в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.Как уточнили в фонде РИА Новости, в рамках акции ожидается собрать 4,2 миллиона рублей. WWF России планирует оперативно передать местным заповедным территориям следующую технику: вездеходная техника, такая как снегоболотоход "Трэкол", квадроцикл "Сокол", моторные лодки для переброски мобильных бригад к местам горения, мотопомпы "Спрут" для переброски воды при отсутствии водоемов на дальние расстояния, особенно в скалистой местности, квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для мониторинга распространения лесных пожаров и координации действий групп пожаротушения, тракторы МТЗ и ДТ с плугом для прокладки качественных минерализованных полос и другое оборудование.Как уточняет WWF России, в 2020 году тундровые пожары охватили национальный парк "Кыталык", где гнездятся большинство стерхов. Всего за весь пожароопасный сезон от пожаров пострадало 8,8 миллиона гектаров. В 2021 году огонь сосредоточился в лесных регионах, от огня уже пострадало более 9 миллионов гектаров, что равняется территории Португалии. С начала пожарного сезона на особо охраняемых природных территориях регионального значения зарегистрировано 108 лесных пожаров, 85 из них уже потушено, но в условиях сухого жаркого лета и сильного ветра огонь захватывает все новые территории.
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происшествия, всемирный фонд дикой природы, россия, природные пожары в россии
18:54 12.08.2021
 
WWF России начал сбор средств на тушение пожаров в Якутии

WWF России: фонд экстренно собирает 4,2 миллиона рублей для помощи в тушении пожаров в Якутии

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сбор 4,2 миллиона рублей на вездеходы, мотопомпы, тракторы и дроны для помощи в тушении пожаров в Якутии на заповедных территориях начал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, сообщает фонд.
"Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал экстренный сбор средств среди сторонников. Собранные деньги пойдут на оборудование для борьбы с пожарами в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
Инфографика
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Как уточнили в фонде РИА Новости, в рамках акции ожидается собрать 4,2 миллиона рублей. WWF России планирует оперативно передать местным заповедным территориям следующую технику: вездеходная техника, такая как снегоболотоход "Трэкол", квадроцикл "Сокол", моторные лодки для переброски мобильных бригад к местам горения, мотопомпы "Спрут" для переброски воды при отсутствии водоемов на дальние расстояния, особенно в скалистой местности, квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom для мониторинга распространения лесных пожаров и координации действий групп пожаротушения, тракторы МТЗ и ДТ с плугом для прокладки качественных минерализованных полос и другое оборудование.
Как уточняет WWF России, в 2020 году тундровые пожары охватили национальный парк "Кыталык", где гнездятся большинство стерхов. Всего за весь пожароопасный сезон от пожаров пострадало 8,8 миллиона гектаров. В 2021 году огонь сосредоточился в лесных регионах, от огня уже пострадало более 9 миллионов гектаров, что равняется территории Португалии. С начала пожарного сезона на особо охраняемых природных территориях регионального значения зарегистрировано 108 лесных пожаров, 85 из них уже потушено, но в условиях сухого жаркого лета и сильного ветра огонь захватывает все новые территории.
Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

Смог от якутских лесных пожаров в международном аэропорту Иркутска
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Организован мониторинг качества воздуха.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана тушат лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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