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Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров

Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров - РИА Новости, 10.08.2021

Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне сложной, огонь угрожает населенным пунктам. Страдают и соседние регионы, их окутал густой дым. Города, где... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:50

2021-08-10T16:50

2021-08-10T17:57

фото

красноярск

иркутск

республика саха (якутия)

пожары

природные пожары в россии

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Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне сложной, огонь угрожает населенным пунктам. Страдают и соседние регионы, их окутал густой дым. Города, где почти не видно неба, — в фотоленте Ria.ru.

красноярск

иркутск

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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