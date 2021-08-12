https://ria.ru/20210812/posol-1745460927.html

Белорусский оппозиционер заявил о задержании экс-посла страны в Словакии

Белорусский оппозиционер заявил о задержании экс-посла страны в Словакии - РИА Новости, 12.08.2021

Белорусский оппозиционер заявил о задержании экс-посла страны в Словакии

Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, включенный КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, сообщил, что в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:28

2021-08-12T12:28

2021-08-12T12:30

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

весна

игорь лещеня

павел латушко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744527950_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_517f83090067ec73e43f20dd83bec61d.jpg

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, включенный КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, сообщил, что в Белоруссии задержан экс-посол республики в Словакии Игорь Лещеня, который поддержал протесты.Ранее Латушко и Лещеня осудили подавление силовиками протестных акций в Белоруссии. Латушко, который занимал должность директора Национального академического театра имени Янки Купалы, а до этого долгое время работал в госаппарате, в том числе был послом во Франции и Польше, перешел в оппозицию и стал одним из ее лидеров, вошел в президиум Координационного совета по транзиту власти. Лещеня 16 августа 2020 года, еще будучи послом в Словакии, выступил с видеообращением, в котором заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Оба бывших посла были уволены с занимаемых ими должностей, Латушко выехал в Польшу."В связи с задержанием Игоря Лещени: помню, когда он публично сделал заявление против насилия, это всех нас воодушевило, что коллега, посол, дипломат высказал открыто свою позицию", - сказал Латушко в своем Telegram-канале.Правоохранительные органы Белоруссии пока не прокомментировали РИА Новости данную информацию.В свою очередь белорусские волонтеры, собирающие данные отделений милиции о задержанных, опубликовали списки содержащихся в центре изоляции правонарушителей в Минске, среди которых есть и фамилия экс-дипломата.В среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что "проходит "зачистка" делегатов "Схода" (инициатива оппозиции, альтернативная Всебелорусскому народному собранию – ред.)". В сообщении говорилось, что известно про действия правоохранительных органов в отношении половины из 55 делегатов в Минске. Одним из делегатов инициативы является и Лещеня, у него, по данным правозащитников, прошел обыск.По информации правозащитников, обыски прошли минимум у 22 делегатов "Схода", известно, что 11 человек были отпущены после допроса в правоохранительных органах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210811/suzdaltsev-1745394993.html

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, весна, игорь лещеня, павел латушко