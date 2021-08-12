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В Турции предупредили Россию о послании от США
В Турции предупредили Россию о послании от США - РИА Новости, 12.08.2021
В Турции предупредили Россию о послании от США
Переброски американцами большого количества военной техники в греческий Александруполис в рамках учений Defender Europe можно считать сигналом России, пишет... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:47
2021-08-12T16:31
в мире
сша
турция
греция
нато
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Переброски американцами большого количества военной техники в греческий Александруполис в рамках учений Defender Europe можно считать сигналом России, пишет турецкая газета Haber7.В материале уточняется, что американские сухопутные войска высадились в регионе вместе с огромным парком внедорожников, танков и вертолетов. Высадка военных и техники, как отмечается, необходима для противостояния российской угрозе. При этом доставленные в Александруполис вооружения носят наступательный, а не оборонительный характер, подчеркнул турецкий журналист.Турецкий адмирал Джихат Яйджи в беседе с Haber7 поделился мнением, что переброшенная в регион военная техника не нужна Греции и подаренные танки и вертолеты будут использоваться в будущем против кого угодно.Бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин, в свою очередь, добавил, что порт Александруполис — это база США, из которой удобно доставлять технику и солдат в Восточную Европу в рамках борьбы с Россией.Обозреватель турецкой газеты Sabah Беркан Тутар также высказался относительно американских войск. По его мнению, у НАТО существует проект по окружению России от Греции до Балтийского моря.Учения НАТО Defender Europe завершились в июле и стали крупнейшими за последние 25 лет. Планировалось, что в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств. На этих маневрах отрабатывали оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделялось не Восточной, а Юго-Восточной Европе.Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва внимательно следит за переброской и развертыванием сил альянса в Европе в рамках учений Defender Europe.
https://ria.ru/20210812/nato-1745437906.html
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в мире, сша, турция, греция, нато, россия
15:47 12.08.2021 (обновлено: 16:31 12.08.2021)
 
В Турции предупредили Россию о послании от США

Haber7: переброска войск США в Грецию стала частью плана по противостоянию России

© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Переброски американцами большого количества военной техники в греческий Александруполис в рамках учений Defender Europe можно считать сигналом России, пишет турецкая газета Haber7.
В материале уточняется, что американские сухопутные войска высадились в регионе вместе с огромным парком внедорожников, танков и вертолетов. Высадка военных и техники, как отмечается, необходима для противостояния российской угрозе. При этом доставленные в Александруполис вооружения носят наступательный, а не оборонительный характер, подчеркнул турецкий журналист.
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Бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин, в свою очередь, добавил, что порт Александруполис — это база США, из которой удобно доставлять технику и солдат в Восточную Европу в рамках борьбы с Россией.
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Обозреватель турецкой газеты Sabah Беркан Тутар также высказался относительно американских войск. По его мнению, у НАТО существует проект по окружению России от Греции до Балтийского моря.
Учения НАТО Defender Europe завершились в июле и стали крупнейшими за последние 25 лет. Планировалось, что в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств. На этих маневрах отрабатывали оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделялось не Восточной, а Юго-Восточной Европе.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва внимательно следит за переброской и развертыванием сил альянса в Европе в рамках учений Defender Europe.
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