15:47 12.08.2021 (обновлено: 16:31 12.08.2021)
В Турции предупредили Россию о послании от США
Haber7: переброска войск США в Грецию стала частью плана по противостоянию России
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
В материале уточняется, что американские сухопутные войска высадились в регионе вместе с огромным парком внедорожников, танков и вертолетов. Высадка военных и техники, как отмечается, необходима для противостояния российской угрозе. При этом доставленные в Александруполис вооружения носят наступательный, а не оборонительный характер, подчеркнул турецкий журналист.
Турецкий адмирал Джихат Яйджи в беседе с Haber7 поделился мнением, что переброшенная в регион военная техника не нужна Греции и подаренные танки и вертолеты будут использоваться в будущем против кого угодно.
Бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин, в свою очередь, добавил, что порт Александруполис — это база США, из которой удобно доставлять технику и солдат в Восточную Европу в рамках борьбы с Россией.
Обозреватель турецкой газеты Sabah Беркан Тутар также высказался относительно американских войск. По его мнению, у НАТО существует проект по окружению России от Греции до Балтийского моря.
Учения НАТО Defender Europe завершились в июле и стали крупнейшими за последние 25 лет. Планировалось, что в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств. На этих маневрах отрабатывали оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделялось не Восточной, а Юго-Восточной Европе.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва внимательно следит за переброской и развертыванием сил альянса в Европе в рамках учений Defender Europe.
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