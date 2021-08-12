https://ria.ru/20210812/peterburg-1745502533.html
В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде
В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде - РИА Новости, 12.08.2021
В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая накануне оставила свою дочь — младенца на лестничной клетке жилого дома, сообщили в пресс-службе управления СК по... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:30
2021-08-12T16:30
2021-08-12T20:16
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая накануне оставила свою дочь — младенца на лестничной клетке жилого дома, сообщили в пресс-службе управления СК по городу."Подозреваемая 11 августа завернула свою двухмесячную дочь в одеяло и отнесла в подъезд одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны, где оставила ее на лестничной площадке пятого этажа, после чего скрылась в неизвестном направлении", — добавили в ведомстве.Указано, что фигурантка 1982 года рождения, уголовное дело открыли по статье об оставлении в опасности.В свою очередь, в аппарате петербургского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной сообщили, что в больнице, куда доставили девочку, у нее выявили повышенную температуру и инфекцию верхних дыхательных путей. Ребенок находился в состоянии средней тяжести. Представители омбудсмена уточнили, что позднее состояние стабилизировалось.Органы опеки готовят документы о лишении женщины родительских прав.В ведомстве уточнили, что в ноябре 2020 года ее уже лиши права воспитывать старшего ребенка, который сейчас находится под опекой бабушки.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:30 12.08.2021 (обновлено: 20:16 12.08.2021)
В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде
В Петербурге задержали женщину, оставившую свою двухмесячную дочь в подъезде дома
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
задержали женщину, которая накануне оставила свою дочь — младенца на лестничной клетке жилого дома, сообщили в пресс-службе управления СК
по городу.
"Подозреваемая 11 августа завернула свою двухмесячную дочь в одеяло и отнесла в подъезд одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны, где оставила ее на лестничной площадке пятого этажа, после чего скрылась в неизвестном направлении", — добавили в ведомстве.
Указано, что фигурантка 1982 года рождения, уголовное дело открыли по статье об оставлении в опасности.
В свою очередь, в аппарате петербургского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной сообщили, что в больнице, куда доставили девочку, у нее выявили повышенную температуру и инфекцию верхних дыхательных путей. Ребенок находился в состоянии средней тяжести. Представители омбудсмена уточнили, что позднее состояние стабилизировалось.
Органы опеки готовят документы о лишении женщины родительских прав.
В ведомстве уточнили, что в ноябре 2020 года ее уже лиши права воспитывать старшего ребенка, который сейчас находится под опекой бабушки.