https://ria.ru/20210812/peterburg-1745502533.html

В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде

В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде - РИА Новости, 12.08.2021

В Петербурге задержали женщину, оставившую двухмесячную дочь в подъезде

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая накануне оставила свою дочь — младенца на лестничной клетке жилого дома, сообщили в пресс-службе управления СК по... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:30

2021-08-12T16:30

2021-08-12T20:16

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая накануне оставила свою дочь — младенца на лестничной клетке жилого дома, сообщили в пресс-службе управления СК по городу."Подозреваемая 11 августа завернула свою двухмесячную дочь в одеяло и отнесла в подъезд одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны, где оставила ее на лестничной площадке пятого этажа, после чего скрылась в неизвестном направлении", — добавили в ведомстве.Указано, что фигурантка 1982 года рождения, уголовное дело открыли по статье об оставлении в опасности.В свою очередь, в аппарате петербургского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной сообщили, что в больнице, куда доставили девочку, у нее выявили повышенную температуру и инфекцию верхних дыхательных путей. Ребенок находился в состоянии средней тяжести. Представители омбудсмена уточнили, что позднее состояние стабилизировалось.Органы опеки готовят документы о лишении женщины родительских прав.В ведомстве уточнили, что в ноябре 2020 года ее уже лиши права воспитывать старшего ребенка, который сейчас находится под опекой бабушки.

https://ria.ru/20210811/rebenok-1745333751.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия