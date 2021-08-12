https://ria.ru/20210812/obyski-1745524845.html

В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском

В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском - РИА Новости, 12.08.2021

В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском

В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:16

2021-08-12T18:16

2021-08-12T19:08

происшествия

нефть

новороссийск

следственный комитет россии (ск рф)

российская академия наук

каспийский трубопроводный консорциум-р

институт космических исследований

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК Елена Марковская."Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства", — сказала она.Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования. По поручению руководителя Западного МСУТ Павла Выменца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов. Он будет координировать работу группы.Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь — около 200 квадратных метров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров — это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого. Возбуждено уголовное дело.

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новороссийск

россия

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ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров. 2021-08-12T18:16 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нефть, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), российская академия наук, каспийский трубопроводный консорциум-р, институт космических исследований, россия