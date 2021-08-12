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В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском
В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском - РИА Новости, 12.08.2021
В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском
В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:16
2021-08-12T19:08
происшествия
нефть
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
российская академия наук
каспийский трубопроводный консорциум-р
институт космических исследований
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК Елена Марковская."Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства", — сказала она.Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования. По поручению руководителя Западного МСУТ Павла Выменца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов. Он будет координировать работу группы.Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь — около 200 квадратных метров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров — это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого. Возбуждено уголовное дело.
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ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде
Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров.
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происшествия, нефть, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), российская академия наук, каспийский трубопроводный консорциум-р, институт космических исследований, россия
18:16 12.08.2021 (обновлено: 19:08 12.08.2021)
 
В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском

Представитель СК Марковская: обыски идут в КТК по делу о разливе нефти под Новороссийском

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК Елена Марковская.
"Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства", — сказала она.
Вид на нефтяной разлив возле Анапского дельфинария в районе заповедника Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 17:47
"Роскосмос" снял со спутника место разлива нефтепродуктов у Новороссийска
Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования. По поручению руководителя Западного МСУТ Павла Выменца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов. Он будет координировать работу группы.
Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Терминал находится в пяти километрах от берега. Пресс-служба компании сообщала, что объем разлива составил порядка 12 кубометров, а его площадь — около 200 квадратных метров.
Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров — это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого. Возбуждено уголовное дело.
 
ПроисшествияНефтьНовороссийскСледственный комитет России (СК РФ)Российская академия наукКаспийский Трубопроводный Консорциум-РИнститут космических исследованийРоссия
 
 
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