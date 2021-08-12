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Волкову и Жданову предъявили новое обвинение
Волкову и Жданову предъявили новое обвинение - РИА Новости, 12.08.2021
Волкову и Жданову предъявили новое обвинение
Бывшему директору "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивану Жданову и экс-руководителю "Штабов Навального"** Леониду Волкову предъявлено новое обвинение - в создании... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:18
2021-08-12T19:26
происшествия
алексей навальный
леонид волков
иван жданов
франция
следственный комитет россии (ск рф)
фонд борьбы с коррупцией
владимир воронин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшему директору "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивану Жданову и экс-руководителю "Штабов Навального"** Леониду Волкову предъявлено новое обвинение - в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан."Ивану сегодня было заочно было предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ, часть 2", - сообщил РИА Новости, в частности, адвокат Жданова Владимир Воронин. О заочном обвинении Волкову он сам написал в своем Telegram-канале.Накануне в Следственном комитете сообщали, что заочное обвинение по этому же делу было предъявлено и Алексею Навальному, ныне отбывающему срок в колонии. Комментариями следствия по Жданову и Волкову РИА Новости не располагает.Работа ФБК*, по оценке СК РФ, была связана с "побуждением граждан к совершению противоправных деяний". В частности, Навальный с Волковым, Ждановым и другими от имени ФБК* призывал россиян участвовать в несогласованных митингах в январе этого года, которые окончились массовыми задержаниями, заявляло следствие.Санкция данной статьи предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.И Жданов, и Волков сейчас скрываются от следствия и заочно арестованы по уголовным делам – о неисполнении судебного решения и склонении подростков к участию в незаконных митингах, соответственно.Навальный же находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.**Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210811/arganovskiy-1745399163.html
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происшествия, алексей навальный, леонид волков, иван жданов, франция, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, россия
19:18 12.08.2021 (обновлено: 19:26 12.08.2021)
 
Волкову и Жданову предъявили новое обвинение

Соратников Навального Жданова и Волкова обвинили в создании организации, посягающей на права россиян

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшему директору "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивану Жданову и экс-руководителю "Штабов Навального"** Леониду Волкову предъявлено новое обвинение - в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
"Ивану сегодня было заочно было предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ, часть 2", - сообщил РИА Новости, в частности, адвокат Жданова Владимир Воронин. О заочном обвинении Волкову он сам написал в своем Telegram-канале.
Накануне в Следственном комитете сообщали, что заочное обвинение по этому же делу было предъявлено и Алексею Навальному, ныне отбывающему срок в колонии. Комментариями следствия по Жданову и Волкову РИА Новости не располагает.
Работа ФБК*, по оценке СК РФ, была связана с "побуждением граждан к совершению противоправных деяний". В частности, Навальный с Волковым, Ждановым и другими от имени ФБК* призывал россиян участвовать в несогласованных митингах в январе этого года, которые окончились массовыми задержаниями, заявляло следствие.
Санкция данной статьи предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.
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И Жданов, и Волков сейчас скрываются от следствия и заочно арестованы по уголовным делам – о неисполнении судебного решения и склонении подростков к участию в незаконных митингах, соответственно.
Навальный же находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
**Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияАлексей НавальныйЛеонид ВолковИван ЖдановФранцияСледственный комитет России (СК РФ)Фонд борьбы с коррупциейВладимир ВоронинРоссия
 
 
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