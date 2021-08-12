https://ria.ru/20210812/obvinenie-1745535860.html

Волкову и Жданову предъявили новое обвинение

Волкову и Жданову предъявили новое обвинение - РИА Новости, 12.08.2021

Волкову и Жданову предъявили новое обвинение

Бывшему директору "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивану Жданову и экс-руководителю "Штабов Навального"** Леониду Волкову предъявлено новое обвинение - в создании... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:18

2021-08-12T19:18

2021-08-12T19:26

происшествия

алексей навальный

леонид волков

иван жданов

франция

следственный комитет россии (ск рф)

фонд борьбы с коррупцией

владимир воронин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывшему директору "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивану Жданову и экс-руководителю "Штабов Навального"** Леониду Волкову предъявлено новое обвинение - в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан."Ивану сегодня было заочно было предъявлено обвинение по статье 239 УК РФ, часть 2", - сообщил РИА Новости, в частности, адвокат Жданова Владимир Воронин. О заочном обвинении Волкову он сам написал в своем Telegram-канале.Накануне в Следственном комитете сообщали, что заочное обвинение по этому же делу было предъявлено и Алексею Навальному, ныне отбывающему срок в колонии. Комментариями следствия по Жданову и Волкову РИА Новости не располагает.Работа ФБК*, по оценке СК РФ, была связана с "побуждением граждан к совершению противоправных деяний". В частности, Навальный с Волковым, Ждановым и другими от имени ФБК* призывал россиян участвовать в несогласованных митингах в январе этого года, которые окончились массовыми задержаниями, заявляло следствие.Санкция данной статьи предусматривает штраф, исправительные работы и ограничение свободы, а максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.И Жданов, и Волков сейчас скрываются от следствия и заочно арестованы по уголовным делам – о неисполнении судебного решения и склонении подростков к участию в незаконных митингах, соответственно.Навальный же находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.**Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210811/arganovskiy-1745399163.html

https://ria.ru/20210701/volkov-1739504921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алексей навальный, леонид волков, иван жданов, франция, следственный комитет россии (ск рф), фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, россия