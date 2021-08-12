https://ria.ru/20210812/obstrel-1745427010.html

Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении - РИА Новости, 12.08.2021

Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:04

2021-08-12T09:04

2021-08-12T09:04

в мире

армения

азербайджан

баку

минобороны армении

минобороны азербайджана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_59:0:960:507_1920x0_80_0_0_4eec4c58c51dfb4ed0c4ec86fad73109.jpg

БАКУ, 12 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией."Одиннадцатого августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском,Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гядабейского района, Зейилик Кяльбаджарского района. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства."Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавляет Минобороны Азербайджана.Ранее Минобороны Армении заявило об обстрелах на границе со стороны ВС Азербайджана.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html

https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны армении, минобороны азербайджана