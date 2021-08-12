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Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении - РИА Новости, 12.08.2021
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:04
2021-08-12T09:04
в мире
армения
азербайджан
баку
минобороны армении
минобороны азербайджана
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БАКУ, 12 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией."Одиннадцатого августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском,Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гядабейского района, Зейилик Кяльбаджарского района. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства."Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавляет Минобороны Азербайджана.Ранее Минобороны Армении заявило об обстрелах на границе со стороны ВС Азербайджана.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html
https://ria.ru/20210810/armeniya-1745266325.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны армении, минобороны азербайджана
09:04 12.08.2021
 
Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией.
"Одиннадцатого августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском,Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гядабейского района, Зейилик Кяльбаджарского района. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.
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В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана
"Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавляет Минобороны Азербайджана.
Ранее Минобороны Армении заявило об обстрелах на границе со стороны ВС Азербайджана.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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