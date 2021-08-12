Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией
БАКУ, 12 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией.
"Одиннадцатого августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском,Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гядабейского района, Зейилик Кяльбаджарского района. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.
"Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - добавляет Минобороны Азербайджана.
Ранее Минобороны Армении заявило об обстрелах на границе со стороны ВС Азербайджана.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
10 августа, 21:46Пашинян заявил о ключевой роли ОДКБ в безопасности Армении