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https://ria.ru/20210812/nevzorov-1745413186.html
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову - РИА Новости, 12.08.2021
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову
Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:34
2021-08-12T08:11
происшествия
санкт-петербург
александр невзоров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.Как следует из видеоролика, размещенного в Telegram-канале Невзорова, к журналисту подошел мужчина и дал ему пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого мужчину оттащил в сторону охранник.По данным пресс-службы, сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отеле на улице Марата, 11 поступил в 22.14. "Прибывшие в 22.17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошёл конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответствующий акт. Задержаний участников конфликта не производилось", - сказано в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, александр невзоров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
00:34 12.08.2021 (обновлено: 08:11 12.08.2021)
 
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову

Росгвардия не стала задерживать мужчину, давшего журналисту Александру Невзорову пощечину

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Как следует из видеоролика, размещенного в Telegram-канале Невзорова, к журналисту подошел мужчина и дал ему пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого мужчину оттащил в сторону охранник.
"Росгвардия прибыла на место конфликта с участием Александра Невзорова. Участников конфликта не задерживали", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отеле на улице Марата, 11 поступил в 22.14. "Прибывшие в 22.17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошёл конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответствующий акт. Задержаний участников конфликта не производилось", - сказано в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр НевзоровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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