https://ria.ru/20210812/nevzorov-1745413186.html

В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову

В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову - РИА Новости, 12.08.2021

В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову

Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T00:34

2021-08-12T00:34

2021-08-12T08:11

происшествия

санкт-петербург

александр невзоров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.Как следует из видеоролика, размещенного в Telegram-канале Невзорова, к журналисту подошел мужчина и дал ему пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого мужчину оттащил в сторону охранник.По данным пресс-службы, сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отеле на улице Марата, 11 поступил в 22.14. "Прибывшие в 22.17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошёл конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответствующий акт. Задержаний участников конфликта не производилось", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210610/makron-1736517628.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, александр невзоров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)