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В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову - РИА Новости, 12.08.2021
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову
Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:34
2021-08-12T00:34
2021-08-12T08:11
происшествия
санкт-петербург
александр невзоров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Росгвардия прибыла на место конфликта с участием журналиста Александра Невзорова в Петербурге, однако задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.Как следует из видеоролика, размещенного в Telegram-канале Невзорова, к журналисту подошел мужчина и дал ему пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого мужчину оттащил в сторону охранник.По данным пресс-службы, сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отеле на улице Марата, 11 поступил в 22.14. "Прибывшие в 22.17 росгвардейцы установили, что на указанном объекте произошёл конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответствующий акт. Задержаний участников конфликта не производилось", - сказано в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, александр невзоров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
00:34 12.08.2021 (обновлено: 08:11 12.08.2021)
В Петербурге не стали задерживать мужчину, давшего пощечину Невзорову
Росгвардия не стала задерживать мужчину, давшего журналисту Александру Невзорову пощечину