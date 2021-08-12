https://ria.ru/20210812/neft-1745520092.html

В РАН опровергли заявление КТК о не нефтяном пятне в Черном море

В РАН опровергли заявление КТК о не нефтяном пятне в Черном море - РИА Новости, 12.08.2021

В РАН опровергли заявление КТК о не нефтяном пятне в Черном море

Пятно в месте разлива нефти возле Новороссийска вряд ли может быть чем-то иным, чем нефтепродуктами, заявил РИА Новости в четверг сотрудник Института... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:47

2021-08-12T17:47

2021-08-12T17:48

происшествия

новороссийск

российская академия наук

черное море

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пятно в месте разлива нефти возле Новороссийска вряд ли может быть чем-то иным, чем нефтепродуктами, заявил РИА Новости в четверг сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников.Ранее глава "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) Николай Горбань выразил мнение, что большое пятно в Черном море не нефтяное. Именно с выносного причального устройства КТК нефть и разлилась в море."Учитывая характер пятна на спутниковом снимке, который интерпретировали в Институте океанологии, очень трудно предположить, что это какое-либо естественное природное явление, которое могло бы охватить такую большую акваторию достаточно внезапно, распространяясь от того места в прибрежной зоне, где локализована точка разлива нефти", - возразил Сапожников.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого.Возбуждено уголовное дело. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости выяснить, сколько именно нефти вылилось в море.

https://ria.ru/20210811/neft-1745376612.html

новороссийск

черное море

россия

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происшествия, новороссийск, российская академия наук, черное море, россия