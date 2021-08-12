17:47 12.08.2021 (обновлено: 17:48 12.08.2021)
В РАН опровергли заявление КТК о не нефтяном пятне в Черном море
В Институте океанологии опровергли заявление КТК: пятно в Черном море все же нефтяное
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на побережье, рядом с которым произошел нефтяной разлив, Новороссийск
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пятно в месте разлива нефти возле Новороссийска вряд ли может быть чем-то иным, чем нефтепродуктами, заявил РИА Новости в четверг сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников.
Ранее глава "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) Николай Горбань выразил мнение, что большое пятно в Черном море не нефтяное. Именно с выносного причального устройства КТК нефть и разлилась в море.
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"Учитывая характер пятна на спутниковом снимке, который интерпретировали в Институте океанологии, очень трудно предположить, что это какое-либо естественное природное явление, которое могло бы охватить такую большую акваторию достаточно внезапно, распространяясь от того места в прибрежной зоне, где локализована точка разлива нефти", - возразил Сапожников.
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.
Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого.
Возбуждено уголовное дело. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости выяснить, сколько именно нефти вылилось в море.