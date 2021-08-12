https://ria.ru/20210812/mid-1745506770.html

В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях"

В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях" - РИА Новости, 12.08.2021

В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях"

Власти и правоохранительные органы Казахстана не оставят без ответа информационный вброс о "языковых патрулях" в стране, сказал замдиректора департамента... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:49

2021-08-12T16:49

2021-08-12T17:00

в мире

казахстан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

даурен абаев

николай лахонин

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти и правоохранительные органы Казахстана не оставят без ответа информационный вброс о "языковых патрулях" в стране, сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин, указывая на заявление первого замглавы администрации президента Казахстана Даурена Абаева.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в Youtube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку."Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых "языковых патрулях", не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов", - приводятся слова Лахонина на сайте министерства."На это указывает заявление первого замруководителя администрации президента республики Казахстан Д.А. Абаева. Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию", - пояснил Лахонин.Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.

https://ria.ru/20210812/kazakhstan-1745462343.html

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в мире, казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), даурен абаев, николай лахонин, россия