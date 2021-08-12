16:49 12.08.2021 (обновлено: 17:00 12.08.2021)
В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях"
Сотрудник МИД Лахонин: поддерживаем заявления Казахстана о пресечении актов "пещерного национализма"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти и правоохранительные органы Казахстана не оставят без ответа информационный вброс о "языковых патрулях" в стране, сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин, указывая на заявление первого замглавы администрации президента Казахстана Даурена Абаева.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в Youtube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку.
"Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых "языковых патрулях", не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов", - приводятся слова Лахонина на сайте министерства.
"На это указывает заявление первого замруководителя администрации президента республики Казахстан Д.А. Абаева. Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию", - пояснил Лахонин.
Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
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