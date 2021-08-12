Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/mid-1745506770.html
В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях"
В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях" - РИА Новости, 12.08.2021
В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях"
Власти и правоохранительные органы Казахстана не оставят без ответа информационный вброс о "языковых патрулях" в стране, сказал замдиректора департамента... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:49
2021-08-12T17:00
в мире
казахстан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
даурен абаев
николай лахонин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152717/90/1527179098_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1c0a3a4f2de1cb17dbfdcf79f7673988.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти и правоохранительные органы Казахстана не оставят без ответа информационный вброс о "языковых патрулях" в стране, сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин, указывая на заявление первого замглавы администрации президента Казахстана Даурена Абаева.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в Youtube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку."Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых "языковых патрулях", не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов", - приводятся слова Лахонина на сайте министерства."На это указывает заявление первого замруководителя администрации президента республики Казахстан Д.А. Абаева. Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию", - пояснил Лахонин.Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
https://ria.ru/20210812/kazakhstan-1745462343.html
https://ria.ru/20210811/primakov-1745363391.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152717/90/1527179098_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3956494bc58b3760ef36e1b224015862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), даурен абаев, николай лахонин, россия
16:49 12.08.2021 (обновлено: 17:00 12.08.2021)
 
В МИД рассказали о реакции Казахстана на вброс о "языковых патрулях"

Сотрудник МИД Лахонин: поддерживаем заявления Казахстана о пресечении актов "пещерного национализма"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти и правоохранительные органы Казахстана не оставят без ответа информационный вброс о "языковых патрулях" в стране, сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин, указывая на заявление первого замглавы администрации президента Казахстана Даурена Абаева.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в Youtube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку.
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
Вчера, 12:32
Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми
"Действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых "языковых патрулях", не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов", - приводятся слова Лахонина на сайте министерства.
"На это указывает заявление первого замруководителя администрации президента республики Казахстан Д.А. Абаева. Отмечаем его слова о готовности властей жестко пресекать проявления "пещерного национализма". Мы полностью поддерживаем указанную позицию", - пояснил Лахонин.
Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:44
Примаков призвал Казахстан принять меры против националистов
 
В миреКазахстанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Даурен АбаевНиколай ЛахонинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния