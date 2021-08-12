https://ria.ru/20210812/megafon-1745463513.html

"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне

"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне - РИА Новости, 12.08.2021

"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне

Российский оператор связи "Мегафон" запустил технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую передавать голос через сеть LTE в высоком качестве, во всех регионах РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:37

2021-08-12T12:37

2021-08-12T12:37

технологии

мегафон

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Российский оператор связи "Мегафон" запустил технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую передавать голос через сеть LTE в высоком качестве, во всех регионах России, за исключением Чукотки, сообщает пресс-служба компании."Мобильный оператор первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. ... Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года", - говорится в сообщении.Компания указывает, что технология VoLTE, которая предоставляет возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE, появилась в России в 2016 году. Тогда оператор запустил ее в Москве.Использование VoLTE, как отмечает оператор, не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через LTE тарифицируются как обычные голосовые вызовы."Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. Работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".

https://ria.ru/20201228/megafon-experience-store-1590220895.html

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технологии, мегафон