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"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне
"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне - РИА Новости, 12.08.2021
"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне
Российский оператор связи "Мегафон" запустил технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую передавать голос через сеть LTE в высоком качестве, во всех регионах РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:37
2021-08-12T12:37
технологии
мегафон
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Российский оператор связи "Мегафон" запустил технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую передавать голос через сеть LTE в высоком качестве, во всех регионах России, за исключением Чукотки, сообщает пресс-служба компании."Мобильный оператор первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. ... Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года", - говорится в сообщении.Компания указывает, что технология VoLTE, которая предоставляет возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE, появилась в России в 2016 году. Тогда оператор запустил ее в Москве.Использование VoLTE, как отмечает оператор, не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через LTE тарифицируются как обычные голосовые вызовы."Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. Работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".
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технологии, мегафон
12:37 12.08.2021
 

"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Российский оператор связи "Мегафон" запустил технологию Voice over LTE (VoLTE), позволяющую передавать голос через сеть LTE в высоком качестве, во всех регионах России, за исключением Чукотки, сообщает пресс-служба компании.
"Мобильный оператор первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. ... Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года", - говорится в сообщении.
Компания указывает, что технология VoLTE, которая предоставляет возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE, появилась в России в 2016 году. Тогда оператор запустил ее в Москве.
"Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим", – отметил директор по сетевой инфраструктуре "Мегафона" Валентин Полозенко, слова которого приводятся в сообщении.
Использование VoLTE, как отмечает оператор, не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через LTE тарифицируются как обычные голосовые вызовы.
"Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. Работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".
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