"Мегафон" запустил технологию VoLTE на федеральном уровне
"Мобильный оператор первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. ... Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года", - говорится в сообщении.
Компания указывает, что технология VoLTE, которая предоставляет возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE, появилась в России в 2016 году. Тогда оператор запустил ее в Москве.
"Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим", – отметил директор по сетевой инфраструктуре "Мегафона" Валентин Полозенко, слова которого приводятся в сообщении.
Использование VoLTE, как отмечает оператор, не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через LTE тарифицируются как обычные голосовые вызовы.
"Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. Работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".
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