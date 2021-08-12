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Туризм
https://ria.ru/20210812/leto-1745354401.html
Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом
Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом - РИА Новости, 12.08.2021
Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом
В системе интернет-бронирования отелей проанализировали поисковые запросы российских пользователей и узнали, какие внутренние и международные направления были... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:22
2021-08-12T00:22
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
армения
оаэ
анапа
турция
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В системе интернет-бронирования отелей проанализировали поисковые запросы российских пользователей и узнали, какие внутренние и международные направления были наиболее востребованы у путешественников во второй половине лета 2021 года, сообщает Booking.com.Эксперты отметили тренд на “не пляжный” отдых. Он появился в первой половине лета и сохранился во второй. Россияне интересуются поездками в города с богатым историческим наследием чаще, чем в 2020 году.Безусловным лидером по количеству поисковых запросов летом стал Санкт-Петербург, хотя в аналогичный период в прошлом году он был только на третьем месте. Следом за ним идут самые популярные курорты Краснодарского края – Адлер и Анапа.Продвинулась во второй половине лета и Москва: количество запросов за июль-август вывели столицу России на четвертое место в общем рейтинге. Внимание к Сочи, наоборот, снизилось, курорт опустился в списке на одну позицию по сравнению с прошлым годом.Также в десятку внутренних направлений вошли Геленджик, Лазаревское и Витязево, как и набирающие популярность Калининград и Казань.Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и недоступностью большинства стран скатились в рейтинге зарубежные направления. Из открытых для россиян стран чаще всего оказывались в поисковых запросах Абхазия, Турция, Кипр, Армения и ОАЭ.
https://ria.ru/20210314/puteshestviya-1600823856.html
казань
калининград
санкт-петербург
армения
оаэ
анапа
турция
сочи
геленджик
москва
абхазия
кипр
адлер
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казань, калининград, санкт-петербург, армения, оаэ, анапа, турция, сочи, геленджик, москва, абхазия, кипр, новости - туризм, адлер, booking.com, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
00:22 12.08.2021
 

Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Девушка в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В системе интернет-бронирования отелей проанализировали поисковые запросы российских пользователей и узнали, какие внутренние и международные направления были наиболее востребованы у путешественников во второй половине лета 2021 года, сообщает Booking.com.
Эксперты отметили тренд на “не пляжный” отдых. Он появился в первой половине лета и сохранился во второй. Россияне интересуются поездками в города с богатым историческим наследием чаще, чем в 2020 году.
Безусловным лидером по количеству поисковых запросов летом стал Санкт-Петербург, хотя в аналогичный период в прошлом году он был только на третьем месте. Следом за ним идут самые популярные курорты Краснодарского края – Адлер и Анапа.
Продвинулась во второй половине лета и Москва: количество запросов за июль-август вывели столицу России на четвертое место в общем рейтинге. Внимание к Сочи, наоборот, снизилось, курорт опустился в списке на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Также в десятку внутренних направлений вошли Геленджик, Лазаревское и Витязево, как и набирающие популярность Калининград и Казань.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и недоступностью большинства стран скатились в рейтинге зарубежные направления. Из открытых для россиян стран чаще всего оказывались в поисковых запросах Абхазия, Турция, Кипр, Армения и ОАЭ.
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ТуризмКазаньКалининградСанкт-ПетербургАрменияОАЭАнапаТурцияСочиГеленджикМоскваАбхазияКипрНовости - ТуризмАдлерBooking.comТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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