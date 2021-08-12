https://ria.ru/20210812/leto-1745354401.html

Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом

Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом - РИА Новости, 12.08.2021

Эксперты выяснили, где путешественники из России отдыхают этим летом

В системе интернет-бронирования отелей проанализировали поисковые запросы российских пользователей и узнали, какие внутренние и международные направления были... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T00:22

2021-08-12T00:22

2021-08-12T00:22

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

армения

оаэ

анапа

турция

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В системе интернет-бронирования отелей проанализировали поисковые запросы российских пользователей и узнали, какие внутренние и международные направления были наиболее востребованы у путешественников во второй половине лета 2021 года, сообщает Booking.com.Эксперты отметили тренд на “не пляжный” отдых. Он появился в первой половине лета и сохранился во второй. Россияне интересуются поездками в города с богатым историческим наследием чаще, чем в 2020 году.Безусловным лидером по количеству поисковых запросов летом стал Санкт-Петербург, хотя в аналогичный период в прошлом году он был только на третьем месте. Следом за ним идут самые популярные курорты Краснодарского края – Адлер и Анапа.Продвинулась во второй половине лета и Москва: количество запросов за июль-август вывели столицу России на четвертое место в общем рейтинге. Внимание к Сочи, наоборот, снизилось, курорт опустился в списке на одну позицию по сравнению с прошлым годом.Также в десятку внутренних направлений вошли Геленджик, Лазаревское и Витязево, как и набирающие популярность Калининград и Казань.Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и недоступностью большинства стран скатились в рейтинге зарубежные направления. Из открытых для россиян стран чаще всего оказывались в поисковых запросах Абхазия, Турция, Кипр, Армения и ОАЭ.

https://ria.ru/20210314/puteshestviya-1600823856.html

казань

калининград

санкт-петербург

армения

оаэ

анапа

турция

сочи

геленджик

москва

абхазия

кипр

адлер

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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