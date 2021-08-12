https://ria.ru/20210812/kuleba-1745540446.html

Кулеба пошутил о поездке Лаврова в Крым и вновь пригрозил "камнями с неба"

Кулеба пошутил о поездке Лаврова в Крым и вновь пригрозил "камнями с неба" - РИА Новости, 12.08.2021

Кулеба пошутил о поездке Лаврова в Крым и вновь пригрозил "камнями с неба"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко высказался в твиттере о визите главы российского МИД Сергея Лаврова в Крым. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:47

2021-08-12T19:47

2021-08-12T20:22

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко высказался в твиттере о визите главы российского МИД Сергея Лаврова в Крым.Внимание дипломата привлекла погода на полуострове: Кулеба в шутку заявил, что против россиян выступает "даже ливень"."И это еще камни с неба не начали падать", — добавил он.В начале августа Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для "возвращения Крыма", а также пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Кроме того, он сравнил регион с исторической областью Эльзас, которую Франция вернула себе, воспользовавшись моментом.Кулеба добавил, что форум "Крымская платформа" возможно будет провести "при любой погоде".В ходе так называемой Крымской платформы Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, а также странам Евросоюза.Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Сейчас, по словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745478446.html

https://ria.ru/20210812/patriotizm-1745494935.html

https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html

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в мире, соцсети, украина, республика крым, сергей лавров, дмитрий кулеба, погода, ситуация на украине, россия