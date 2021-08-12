https://ria.ru/20210812/kuabn-1745547579.html

При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили

При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили - РИА Новости, 12.08.2021

При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили

Облёт акватории Черного моря, где разлилась нефть, показал, что пятен нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:57

2021-08-12T20:57

2021-08-12T21:08

происшествия

краснодарский край

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

институт космических исследований

абрау-дюрсо

вениамин кондратьев

николай шульгинов

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КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Облёт акватории Черного моря, где разлилась нефть, показал, что пятен нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным КТК, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём - порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг встретился с гендиректором КТК по поводу ситуации с разливом нефти. Горбань в ходе встречи сообщил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, но пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. По его данным, взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. Однако в Институте океанологии РАН усомнились с утверждением главы КТК о том, что большое пятно на фото в районе Новороссийска не является нефтяным. После встречи Кондратьев и Горбань совершили совместный облёт акватории, где произошёл инцидент."Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.В среду стало известно о возбуждении по данному факту уголовного дела о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попали 100 тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20210812/chernoe_more-1745528535.html

https://ria.ru/20210708/ekologiya-1740446068.html

краснодарский край

новороссийск

россия

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происшествия, краснодарский край, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), институт космических исследований, абрау-дюрсо, вениамин кондратьев, николай шульгинов, цены на нефть, россия