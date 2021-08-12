Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/kuabn-1745547579.html
При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили
При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили - РИА Новости, 12.08.2021
При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили
Облёт акватории Черного моря, где разлилась нефть, показал, что пятен нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:57
2021-08-12T21:08
происшествия
краснодарский край
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
институт космических исследований
абрау-дюрсо
вениамин кондратьев
николай шульгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745442218_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bb8f0bbfcb43ff0bf78c7e7caa0be2.jpg
КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Облёт акватории Черного моря, где разлилась нефть, показал, что пятен нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным КТК, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём - порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг встретился с гендиректором КТК по поводу ситуации с разливом нефти. Горбань в ходе встречи сообщил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, но пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. По его данным, взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. Однако в Институте океанологии РАН усомнились с утверждением главы КТК о том, что большое пятно на фото в районе Новороссийска не является нефтяным. После встречи Кондратьев и Горбань совершили совместный облёт акватории, где произошёл инцидент."Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.В среду стало известно о возбуждении по данному факту уголовного дела о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попали 100 тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20210812/chernoe_more-1745528535.html
https://ria.ru/20210708/ekologiya-1740446068.html
краснодарский край
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745442218_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_bc1a7015fada28dd95e08288db5b5448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), институт космических исследований, абрау-дюрсо, вениамин кондратьев, николай шульгинов, цены на нефть, россия
20:57 12.08.2021 (обновлено: 21:08 12.08.2021)
 
При облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили

Глава Кубани Кондратьев: при облете акватории Черного моря нефтяных пятен не обнаружили

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРазлив нефти рядом с Новороссийском
Разлив нефти рядом с Новороссийском - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Облёт акватории Черного моря, где разлилась нефть, показал, что пятен нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным КТК, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём - порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.
Разлив нефти рядом с Новороссийском - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 18:31
Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг встретился с гендиректором КТК по поводу ситуации с разливом нефти. Горбань в ходе встречи сообщил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, но пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. По его данным, взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. Однако в Институте океанологии РАН усомнились с утверждением главы КТК о том, что большое пятно на фото в районе Новороссийска не является нефтяным. После встречи Кондратьев и Горбань совершили совместный облёт акватории, где произошёл инцидент.
"Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 15:05
Украина создает условия для ухудшения экологии Крыма, заявил полпред
В среду стало известно о возбуждении по данному факту уголовного дела о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попали 100 тонн нефтепродуктов.
 
ПроисшествияКраснодарский крайНовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Институт космических исследованийАбрау-ДюрсоВениамин КондратьевНиколай ШульгиновЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния