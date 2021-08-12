https://ria.ru/20210812/kolganov-1745492216.html

"Замершая беременность": Вадим Колганов с женой рассказали о бездетности

"Замершая беременность": Вадим Колганов с женой рассказали о бездетности - РИА Новости, 12.08.2021

"Замершая беременность": Вадим Колганов с женой рассказали о бездетности

Актер Вадим Калганов вместе с женой Екатериной в эфире программы "Судьба человека" рассказали о причинах, по которым у них нет детей. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:27

2021-08-12T15:27

2021-08-12T15:27

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интервью

кино

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Вадим Калганов вместе с женой Екатериной в эфире программы "Судьба человека" рассказали о причинах, по которым у них нет детей.По словам Колгановой, после перенесенной в юности болезни выяснилось, что она не сможет забеременеть. Когда между актерами завязался роман, актриса честно рассказала обо всем будущему мужу.Актриса несколько раз пыталась пройти процедуру ЭКО, но в итоге ни одна из попыток не увенчалась рождением ребенка."Я сделала огромное количество попыток. У меня несколько раз получалось, и несколько раз была замершая беременность. Честно говоря, это отразилось не столько на здоровье, сколько на психике", — рассказала актриса.Колганова призналась, что очень долго приходила в себя после перенесенных переживаний. Для восстановления ей понадобились успокоительные средства, а также помощь психологов. После этого пара решила прекратить дальнейшие попытки завести детей, чтобы сохранить здоровье актрисы.До этого звезда сериала "Татьянин день" признался в наличии у него одной из форм эпилепсии.

https://sn.ria.ru/20190422/1552860277.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, интервью, кино