https://ria.ru/20210812/kolganov-1745492216.html
"Замершая беременность": Вадим Колганов с женой рассказали о бездетности
"Замершая беременность": Вадим Колганов с женой рассказали о бездетности - РИА Новости, 12.08.2021
"Замершая беременность": Вадим Колганов с женой рассказали о бездетности
Актер Вадим Калганов вместе с женой Екатериной в эфире программы "Судьба человека" рассказали о причинах, по которым у них нет детей. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:27
2021-08-12T15:27
2021-08-12T15:27
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кино
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Вадим Калганов вместе с женой Екатериной в эфире программы "Судьба человека" рассказали о причинах, по которым у них нет детей.По словам Колгановой, после перенесенной в юности болезни выяснилось, что она не сможет забеременеть. Когда между актерами завязался роман, актриса честно рассказала обо всем будущему мужу.Актриса несколько раз пыталась пройти процедуру ЭКО, но в итоге ни одна из попыток не увенчалась рождением ребенка."Я сделала огромное количество попыток. У меня несколько раз получалось, и несколько раз была замершая беременность. Честно говоря, это отразилось не столько на здоровье, сколько на психике", — рассказала актриса.Колганова призналась, что очень долго приходила в себя после перенесенных переживаний. Для восстановления ей понадобились успокоительные средства, а также помощь психологов. После этого пара решила прекратить дальнейшие попытки завести детей, чтобы сохранить здоровье актрисы.До этого звезда сериала "Татьянин день" признался в наличии у него одной из форм эпилепсии.
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дети, интервью, кино
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Актер Вадим Калганов вместе с женой Екатериной в эфире программы "Судьба человека" рассказали
о причинах, по которым у них нет детей.
По словам Колгановой, после перенесенной в юности болезни выяснилось, что она не сможет забеременеть. Когда между актерами завязался роман, актриса честно рассказала обо всем будущему мужу.
Актриса несколько раз пыталась пройти процедуру ЭКО, но в итоге ни одна из попыток не увенчалась рождением ребенка.
"Я сделала огромное количество попыток. У меня несколько раз получалось, и несколько раз была замершая беременность. Честно говоря, это отразилось не столько на здоровье, сколько на психике", — рассказала актриса.
Колганова призналась, что очень долго приходила в себя после перенесенных переживаний. Для восстановления ей понадобились успокоительные средства, а также помощь психологов. После этого пара решила прекратить дальнейшие попытки завести детей, чтобы сохранить здоровье актрисы.
До этого звезда сериала "Татьянин день" признался
в наличии у него одной из форм эпилепсии.