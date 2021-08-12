https://ria.ru/20210812/akter-1745491158.html

Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании

Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании - РИА Новости, 12.08.2021

Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании

Актер театра и кино Вадим Колганов признался в наличии у него одной из форм эпилепсии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:18

2021-08-12T15:18

2021-08-12T15:51

культура

культура

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Колганов признался в наличии у него одной из форм эпилепсии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, впервые он столкнулся с недугом во время службы в армии.Колганов отметил, что обычно болезнь проявляется в стрессовых ситуациях, однако сейчас это происходит гораздо реже, чем в молодости.Актер наиболее известен по ролям в сериалах "Татьянин день" (2007) и "Десантура" (2009).

https://ria.ru/20210802/rudakov-1744074622.html

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культура