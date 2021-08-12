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Культура
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Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании - РИА Новости, 12.08.2021
Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
Актер театра и кино Вадим Колганов признался в наличии у него одной из форм эпилепсии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:18
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Колганов признался в наличии у него одной из форм эпилепсии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, впервые он столкнулся с недугом во время службы в армии.Колганов отметил, что обычно болезнь проявляется в стрессовых ситуациях, однако сейчас это происходит гораздо реже, чем в молодости.Актер наиболее известен по ролям в сериалах "Татьянин день" (2007) и "Десантура" (2009).
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культура
15:18 12.08.2021 (обновлено: 15:51 12.08.2021)
 
Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании

Звезда сериала "Татьянин день" Вадим Колганов заявил о наличии одной из форм эпилепсии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Вадим Колганов
Актер Вадим Колганов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер театра и кино Вадим Колганов признался в наличии у него одной из форм эпилепсии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, впервые он столкнулся с недугом во время службы в армии.
"Однажды в армии с утра была дана команда "Подъем". Я услышал ее, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке", — поделился артист.
Колганов отметил, что обычно болезнь проявляется в стрессовых ситуациях, однако сейчас это происходит гораздо реже, чем в молодости.
Актер наиболее известен по ролям в сериалах "Татьянин день" (2007) и "Десантура" (2009).
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