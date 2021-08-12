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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210812/kino-1745379036.html
Рейнольдс сразится с Вайтити, Драйвер женится на Котийяр. Кино недели
Рейнольдс сразится с Вайтити, Драйвер женится на Котийяр. Кино недели - РИА Новости, 12.08.2021
Рейнольдс сразится с Вайтити, Драйвер женится на Котийяр. Кино недели
В прокате — "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, который превратится из обычного клерка в центрального персонажа придуманной вселенной. Адам Драйвер станет... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:00
2021-08-12T08:04
лос-анджелес
вуди аллен (стюарт конигсберг)
марион котийяр
эмили стоун
колин ферт
том хэнкс
любовь толкалина
райан рейнольдс (актер)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, который превратится из обычного клерка в центрального персонажа придуманной вселенной. Адам Драйвер станет стендапером в "Аннетт". А герой из "Не дыши 2" расскажет о своих тайнах. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости."Матрица" на новый ладКинематографисты любят снимать про компьютерные игры, "матрицу" и "попаданцев" в параллельные миры. Фильм с Райаном Рейнольдсом "Главный герой" — новый взгляд на вселенную видеоигр и путешествие "маленького человека" в ней, причем очень забавное.Служащий банка в городе Фри Сити — Парень — живет по шаблону, ничем не отличается от других, у него нет выдающихся способностей, но зато он всегда весел и оптимистичен. До тех пор, пока не узнает, что на самом деле он — фоновый персонаж в жестокой видеоигре с открытым миром "Фри Сити".Управляет игрой хамоватый, несносный магнат Антван (Тайка Вайтити), а ее участники выживают за счет жестких действий и вандализма.Парень знакомится с роковой красоткой Molotovgirl (Джоди Комер), которая помогает ему понять правила "Фри Сити". В реальности Molotovgirl зовут Милли. И она хочет отомстить Антвану, потому что игру придумала именно она вместе с другом-программистом Кийзом (Джо Кири). А магнат присвоил коды.Парень начинает защищать других персонажей и создавать свою линию в игре, что совсем не нравится Антвану."Главный герой" — не только про мечты. Это рассуждение о свободе воли, о том, может ли человек изменить свою жизнь и мир вокруг себя. В фильме есть и экшен, и юмор.Парень добродушен, ему легко сопереживать. В каком-то смысле он — "потомок" героев Тома Хэнкса в "Большом" и Уилла Феррелла в "Эльфе". Обаятельный, наивный и готовый помочь."Главный герой" — это два фильма в одном. Настоящая реальность, окрашенная в приглушенные, синие и серые тона, и игровая — яркая, динамичная, непредсказуемая. Отличаются и герои двух миров: например, дерзкая байкерша Molotovgirl в косухе и ботинках, в обычной жизни — просто Милли в джинсах и футболке.Такое противопоставление захватывает внимание и не оставляет равнодушным.История Адама и МарионАнглоязычный дебют Леоса Каракса (известного по фильмам "Любовники с Нового моста", "Корпорация "Святые моторы") "Аннетт" открывал Каннский кинофестиваль и получил приз за режиссуру.История пары — стендапера Генри (Адам Драйвер) и характерной актрисы Анны (Марион Котийяр) — разворачивается в современном Лос-Анджелесе. Это идеальные отношения. Все меняется, когда появляется загадочная дочь Аннетт.Каракс не изменяет своему мечтательному и загадочному стилю повествования, смешивая реальность и воображение, создавая мир, наполненный аллюзиями, видениями и призраками.Интересно, что сценаристами и композиторами картины стали основатели группы Sparks — братья Мэйл. Не в последнюю очередь благодаря им фильм похож не на классический мюзикл, а на рок-оперу.Есть и отсылки к реальным проблемам общества: например, Каракс затрагивает темы токсичной маскулинности или Me Too.Если вам не хватает сказочной атмосферы, таинственных историй, метафор и рассказов о реальности, которую не всегда просто понять, то "Аннетт" определенно нужно смотреть.Триллер о необычном человекеДля любителей экшена и боевиков с загадками — продолжение триллера "Не дыши" 2016 года про Нормана (Стивен Лэнг).В дом одинокого слепого старика вламываются грабители. Но этот дом — настоящая ловушка, а Норман — совсем не беспомощный, а скрывающий секреты боец.События сиквела происходят через восемь лет, Норман живет с 11-летней приемной дочерью Феникс. Но не все спокойно: преступники снова заявятся к нему, на этот раз не за деньгами, а за девочкой. Естественно, Норман опять будет защищать свой дом и семью.В картине Норман показан как заблуждающийся человек, который думает, что поступает правильно. Но его моральный компас сломан.Он скрывает от приемной дочери свое темное прошлое, становясь очень заботливым и гиперопекающим родителем, обучая Феникс навыкам выживания. Но когда появляются враги, Норман снова превращается в монстра.В фильмах, в которых известно, кто хороший, а кто плохой, нет интриги. В "Не дыши" зрители видят не черное и белое, а оттенки серого и темного. Фишка в том, что вы сами решаете, кто герой, а кто злодей.А что еще?В прокате снова можно посмотреть мелодраму Вуди Аллена "Магия лунного света" с Колином Фертом в роли иллюзиониста и Эммой Стоун, играющей шарлатанку. Солнечная картина подойдет тем, кто соскучился по ярким краскам и хорошему юмору.Тем, кто любит ужастики, — триллер "Ночь страха. Противостояние". Главная героиня приходит в себя после некоего инцидента и понимает, что у нее исчезли воспоминания за последние десять лет. К тому же на нее охотятся полицейские Техаса и кровожадная банда.А приключенческая "Феодосийская сказка" — история про парня, который впервые приезжает в Крым и мечтает помочь дедушке спасти дом от неминуемой продажи. В результате он попадет в страну Мечты и проходит разные испытания. В роли коварной волшебницы — Любовь Толкалина.
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лос-анджелес, вуди аллен (стюарт конигсберг), марион котийяр, эмили стоун, колин ферт, том хэнкс, любовь толкалина, райан рейнольдс (актер), знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 12.08.2021 (обновлено: 08:04 12.08.2021)
 

Рейнольдс сразится с Вайтити, Драйвер женится на Котийяр. Кино недели

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма Аннетт
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, который превратится из обычного клерка в центрального персонажа придуманной вселенной. Адам Драйвер станет стендапером в "Аннетт". А герой из "Не дыши 2" расскажет о своих тайнах. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.

"Матрица" на новый лад

Кинематографисты любят снимать про компьютерные игры, "матрицу" и "попаданцев" в параллельные миры. Фильм с Райаном Рейнольдсом "Главный герой" — новый взгляд на вселенную видеоигр и путешествие "маленького человека" в ней, причем очень забавное.
Служащий банка в городе Фри Сити — Парень — живет по шаблону, ничем не отличается от других, у него нет выдающихся способностей, но зато он всегда весел и оптимистичен. До тех пор, пока не узнает, что на самом деле он — фоновый персонаж в жестокой видеоигре с открытым миром "Фри Сити".
© 20th Century StudiosКадр из фильма "Главный герой"
Кадр из фильма Главный герой
© 20th Century Studios
Кадр из фильма "Главный герой"
Управляет игрой хамоватый, несносный магнат Антван (Тайка Вайтити), а ее участники выживают за счет жестких действий и вандализма.
Парень знакомится с роковой красоткой Molotovgirl (Джоди Комер), которая помогает ему понять правила "Фри Сити". В реальности Molotovgirl зовут Милли. И она хочет отомстить Антвану, потому что игру придумала именно она вместе с другом-программистом Кийзом (Джо Кири). А магнат присвоил коды.
Парень начинает защищать других персонажей и создавать свою линию в игре, что совсем не нравится Антвану.
© 20th Century StudiosКадр из фильма "Главный герой"
Кадр из фильма Главный герой
© 20th Century Studios
Кадр из фильма "Главный герой"

"Мне кажется, он (режиссер и сценарист Шон Леви. — Прим. ред.) увидел в этой истории то же самое, что и я: мы все скучаем по рассказам об исполнении желаний", — говорит Рейнольдс.

"Главный герой" — не только про мечты. Это рассуждение о свободе воли, о том, может ли человек изменить свою жизнь и мир вокруг себя. В фильме есть и экшен, и юмор.
Парень добродушен, ему легко сопереживать. В каком-то смысле он — "потомок" героев Тома Хэнкса в "Большом" и Уилла Феррелла в "Эльфе". Обаятельный, наивный и готовый помочь.
© 20th Century StudiosКадр из фильма "Главный герой"
Кадр из фильма Главный герой
1 из 3
Кадр из фильма "Главный герой"
© 20th Century Studios
© 20th Century Studios

Рейнольдс в фильме "Главный герой"

Кадр из фильма Главный герой
2 из 3

Рейнольдс в фильме "Главный герой"

© 20th Century Studios
© 20th Century Studios

Сцена из фильма "Главный герой"

Кадр из фильма Главный герой
3 из 3

Сцена из фильма "Главный герой"

© 20th Century Studios
1 из 3
Кадр из фильма "Главный герой"
© 20th Century Studios
2 из 3

Рейнольдс в фильме "Главный герой"

© 20th Century Studios
3 из 3

Сцена из фильма "Главный герой"

© 20th Century Studios
"Главный герой" — это два фильма в одном. Настоящая реальность, окрашенная в приглушенные, синие и серые тона, и игровая — яркая, динамичная, непредсказуемая. Отличаются и герои двух миров: например, дерзкая байкерша Molotovgirl в косухе и ботинках, в обычной жизни — просто Милли в джинсах и футболке.
Такое противопоставление захватывает внимание и не оставляет равнодушным.

История Адама и Марион

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма Аннетт
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
Кадр из фильма "Аннетт"
Англоязычный дебют Леоса Каракса (известного по фильмам "Любовники с Нового моста", "Корпорация "Святые моторы") "Аннетт" открывал Каннский кинофестиваль и получил приз за режиссуру.
История пары — стендапера Генри (Адам Драйвер) и характерной актрисы Анны (Марион Котийяр) — разворачивается в современном Лос-Анджелесе. Это идеальные отношения. Все меняется, когда появляется загадочная дочь Аннетт.

"Это мюзикл. Этот жанр придает кино новое измерение, несет потрясающую свободу. Вы можете смешивать разные противоречивые эмоции способом, недоступным в картинах, где люди не поют и не танцуют. Можно быть гротескным и одновременно глубоким", — отмечает режиссер.

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма Аннетт
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
Кадр из фильма "Аннетт"
Каракс не изменяет своему мечтательному и загадочному стилю повествования, смешивая реальность и воображение, создавая мир, наполненный аллюзиями, видениями и призраками.
Интересно, что сценаристами и композиторами картины стали основатели группы Sparks — братья Мэйл. Не в последнюю очередь благодаря им фильм похож не на классический мюзикл, а на рок-оперу.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма Аннетт
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
Кадр из фильма "Аннетт"
Есть и отсылки к реальным проблемам общества: например, Каракс затрагивает темы токсичной маскулинности или Me Too.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма Аннетт
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Planeta Inform"
Кадр из фильма "Аннетт"
Если вам не хватает сказочной атмосферы, таинственных историй, метафор и рассказов о реальности, которую не всегда просто понять, то "Аннетт" определенно нужно смотреть.

Триллер о необычном человеке

Для любителей экшена и боевиков с загадками — продолжение триллера "Не дыши" 2016 года про Нормана (Стивен Лэнг).
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Не дыши 2"
Кадр из фильма Не дыши 2
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Не дыши 2"
В дом одинокого слепого старика вламываются грабители. Но этот дом — настоящая ловушка, а Норман — совсем не беспомощный, а скрывающий секреты боец.
События сиквела происходят через восемь лет, Норман живет с 11-летней приемной дочерью Феникс. Но не все спокойно: преступники снова заявятся к нему, на этот раз не за деньгами, а за девочкой. Естественно, Норман опять будет защищать свой дом и семью.
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Не дыши 2"
Кадр из фильма Не дыши 2
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Не дыши 2"

"Мы не хотели делать продолжение, где было бы "то же самое, но еще круче", — говорит режиссер первой части и соавтор второй Феде Альварес. — Мы рассказываем историю, которая ставит те же самые вопросы: как зрители относятся к этому персонажу и его поступкам. Как и любой хороший триллер, это загадка, и каждая сцена — ключ к ней, но собрать все воедино предстоит зрителю".

В картине Норман показан как заблуждающийся человек, который думает, что поступает правильно. Но его моральный компас сломан.
Он скрывает от приемной дочери свое темное прошлое, становясь очень заботливым и гиперопекающим родителем, обучая Феникс навыкам выживания. Но когда появляются враги, Норман снова превращается в монстра.
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Не дыши 2"
Кадр из фильма Не дыши 2
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Не дыши 2"
В фильмах, в которых известно, кто хороший, а кто плохой, нет интриги. В "Не дыши" зрители видят не черное и белое, а оттенки серого и темного. Фишка в том, что вы сами решаете, кто герой, а кто злодей.

А что еще?

В прокате снова можно посмотреть мелодраму Вуди Аллена "Магия лунного света" с Колином Фертом в роли иллюзиониста и Эммой Стоун, играющей шарлатанку. Солнечная картина подойдет тем, кто соскучился по ярким краскам и хорошему юмору.
© Dippermouth, Gravier Productions (2014)Кадр из фильма "Магия лунного света"
Кадр из фильма Магия лунного света
1 из 2
Кадр из фильма "Магия лунного света"
© Dippermouth, Gravier Productions (2014)
© Киммерия (2021)

Фрагмент фильма "Феодосийская сказка"

Феодосийская сказка
2 из 2

Фрагмент фильма "Феодосийская сказка"

© Киммерия (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Магия лунного света"
© Dippermouth, Gravier Productions (2014)
2 из 2

Фрагмент фильма "Феодосийская сказка"

© Киммерия (2021)
Тем, кто любит ужастики, — триллер "Ночь страха. Противостояние". Главная героиня приходит в себя после некоего инцидента и понимает, что у нее исчезли воспоминания за последние десять лет. К тому же на нее охотятся полицейские Техаса и кровожадная банда.
А приключенческая "Феодосийская сказка" — история про парня, который впервые приезжает в Крым и мечтает помочь дедушке спасти дом от неминуемой продажи. В результате он попадет в страну Мечты и проходит разные испытания. В роли коварной волшебницы — Любовь Толкалина.
Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
5 августа, 08:00Культура
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КультураЛос-АнджелесВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Марион КотийярЭмили СтоунКолин ФертТом ХэнксЛюбовь ТолкалинаРайан Рейнольдс (актер)ЗнаменитостиКино и сериалычто посмотреть
 
 
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