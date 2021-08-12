Рейнольдс сразится с Вайтити, Драйвер женится на Котийяр. Кино недели

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, который превратится из обычного клерка в центрального персонажа придуманной вселенной. Адам Драйвер станет стендапером в "Аннетт". А герой из "Не дыши 2" расскажет о своих тайнах. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости."Матрица" на новый ладКинематографисты любят снимать про компьютерные игры, "матрицу" и "попаданцев" в параллельные миры. Фильм с Райаном Рейнольдсом "Главный герой" — новый взгляд на вселенную видеоигр и путешествие "маленького человека" в ней, причем очень забавное.Служащий банка в городе Фри Сити — Парень — живет по шаблону, ничем не отличается от других, у него нет выдающихся способностей, но зато он всегда весел и оптимистичен. До тех пор, пока не узнает, что на самом деле он — фоновый персонаж в жестокой видеоигре с открытым миром "Фри Сити".Управляет игрой хамоватый, несносный магнат Антван (Тайка Вайтити), а ее участники выживают за счет жестких действий и вандализма.Парень знакомится с роковой красоткой Molotovgirl (Джоди Комер), которая помогает ему понять правила "Фри Сити". В реальности Molotovgirl зовут Милли. И она хочет отомстить Антвану, потому что игру придумала именно она вместе с другом-программистом Кийзом (Джо Кири). А магнат присвоил коды.Парень начинает защищать других персонажей и создавать свою линию в игре, что совсем не нравится Антвану."Главный герой" — не только про мечты. Это рассуждение о свободе воли, о том, может ли человек изменить свою жизнь и мир вокруг себя. В фильме есть и экшен, и юмор.Парень добродушен, ему легко сопереживать. В каком-то смысле он — "потомок" героев Тома Хэнкса в "Большом" и Уилла Феррелла в "Эльфе". Обаятельный, наивный и готовый помочь."Главный герой" — это два фильма в одном. Настоящая реальность, окрашенная в приглушенные, синие и серые тона, и игровая — яркая, динамичная, непредсказуемая. Отличаются и герои двух миров: например, дерзкая байкерша Molotovgirl в косухе и ботинках, в обычной жизни — просто Милли в джинсах и футболке.Такое противопоставление захватывает внимание и не оставляет равнодушным.История Адама и МарионАнглоязычный дебют Леоса Каракса (известного по фильмам "Любовники с Нового моста", "Корпорация "Святые моторы") "Аннетт" открывал Каннский кинофестиваль и получил приз за режиссуру.История пары — стендапера Генри (Адам Драйвер) и характерной актрисы Анны (Марион Котийяр) — разворачивается в современном Лос-Анджелесе. Это идеальные отношения. Все меняется, когда появляется загадочная дочь Аннетт.Каракс не изменяет своему мечтательному и загадочному стилю повествования, смешивая реальность и воображение, создавая мир, наполненный аллюзиями, видениями и призраками.Интересно, что сценаристами и композиторами картины стали основатели группы Sparks — братья Мэйл. Не в последнюю очередь благодаря им фильм похож не на классический мюзикл, а на рок-оперу.Есть и отсылки к реальным проблемам общества: например, Каракс затрагивает темы токсичной маскулинности или Me Too.Если вам не хватает сказочной атмосферы, таинственных историй, метафор и рассказов о реальности, которую не всегда просто понять, то "Аннетт" определенно нужно смотреть.Триллер о необычном человекеДля любителей экшена и боевиков с загадками — продолжение триллера "Не дыши" 2016 года про Нормана (Стивен Лэнг).В дом одинокого слепого старика вламываются грабители. Но этот дом — настоящая ловушка, а Норман — совсем не беспомощный, а скрывающий секреты боец.События сиквела происходят через восемь лет, Норман живет с 11-летней приемной дочерью Феникс. Но не все спокойно: преступники снова заявятся к нему, на этот раз не за деньгами, а за девочкой. Естественно, Норман опять будет защищать свой дом и семью.В картине Норман показан как заблуждающийся человек, который думает, что поступает правильно. Но его моральный компас сломан.Он скрывает от приемной дочери свое темное прошлое, становясь очень заботливым и гиперопекающим родителем, обучая Феникс навыкам выживания. Но когда появляются враги, Норман снова превращается в монстра.В фильмах, в которых известно, кто хороший, а кто плохой, нет интриги. В "Не дыши" зрители видят не черное и белое, а оттенки серого и темного. Фишка в том, что вы сами решаете, кто герой, а кто злодей.А что еще?В прокате снова можно посмотреть мелодраму Вуди Аллена "Магия лунного света" с Колином Фертом в роли иллюзиониста и Эммой Стоун, играющей шарлатанку. Солнечная картина подойдет тем, кто соскучился по ярким краскам и хорошему юмору.Тем, кто любит ужастики, — триллер "Ночь страха. Противостояние". Главная героиня приходит в себя после некоего инцидента и понимает, что у нее исчезли воспоминания за последние десять лет. К тому же на нее охотятся полицейские Техаса и кровожадная банда.А приключенческая "Феодосийская сказка" — история про парня, который впервые приезжает в Крым и мечтает помочь дедушке спасти дом от неминуемой продажи. В результате он попадет в страну Мечты и проходит разные испытания. В роли коварной волшебницы — Любовь Толкалина.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, который превратится из обычного клерка в центрального персонажа придуманной вселенной. Адам Драйвер станет стендапером в "Аннетт". А герой из "Не дыши 2" расскажет о своих тайнах. О том, что идет в кино, — в материале РИА Новости.
"Матрица" на новый лад
Кинематографисты любят снимать про компьютерные игры, "матрицу" и "попаданцев" в параллельные миры. Фильм с Райаном Рейнольдсом "Главный герой" — новый взгляд на вселенную видеоигр и путешествие "маленького человека" в ней, причем очень забавное.
Служащий банка в городе Фри Сити — Парень — живет по шаблону, ничем не отличается от других, у него нет выдающихся способностей, но зато он всегда весел и оптимистичен. До тех пор, пока не узнает, что на самом деле он — фоновый персонаж в жестокой видеоигре с открытым миром "Фри Сити".
Управляет игрой хамоватый, несносный магнат Антван (Тайка Вайтити), а ее участники выживают за счет жестких действий и вандализма.
Парень знакомится с роковой красоткой Molotovgirl (Джоди Комер), которая помогает ему понять правила "Фри Сити". В реальности Molotovgirl зовут Милли. И она хочет отомстить Антвану, потому что игру придумала именно она вместе с другом-программистом Кийзом (Джо Кири). А магнат присвоил коды.
Парень начинает защищать других персонажей и создавать свою линию в игре, что совсем не нравится Антвану.
"Главный герой" — это два фильма в одном. Настоящая реальность, окрашенная в приглушенные, синие и серые тона, и игровая — яркая, динамичная, непредсказуемая. Отличаются и герои двух миров: например, дерзкая байкерша Molotovgirl в косухе и ботинках, в обычной жизни — просто Милли в джинсах и футболке.
Такое противопоставление захватывает внимание и не оставляет равнодушным.
Англоязычный дебют Леоса Каракса (известного по фильмам "Любовники с Нового моста", "Корпорация "Святые моторы") "Аннетт" открывал Каннский кинофестиваль и получил приз за режиссуру.
История пары — стендапера Генри (Адам Драйвер) и характерной актрисы Анны (Марион Котийяр) — разворачивается в современном Лос-Анджелесе. Это идеальные отношения. Все меняется, когда появляется загадочная дочь Аннетт.
"Это мюзикл. Этот жанр придает кино новое измерение, несет потрясающую свободу. Вы можете смешивать разные противоречивые эмоции способом, недоступным в картинах, где люди не поют и не танцуют. Можно быть гротескным и одновременно глубоким", — отмечает режиссер.
В дом одинокого слепого старика вламываются грабители. Но этот дом — настоящая ловушка, а Норман — совсем не беспомощный, а скрывающий секреты боец.
События сиквела происходят через восемь лет, Норман живет с 11-летней приемной дочерью Феникс. Но не все спокойно: преступники снова заявятся к нему, на этот раз не за деньгами, а за девочкой. Естественно, Норман опять будет защищать свой дом и семью.
"Мы не хотели делать продолжение, где было бы "то же самое, но еще круче", — говорит режиссер первой части и соавтор второй Феде Альварес. — Мы рассказываем историю, которая ставит те же самые вопросы: как зрители относятся к этому персонажу и его поступкам. Как и любой хороший триллер, это загадка, и каждая сцена — ключ к ней, но собрать все воедино предстоит зрителю".
В картине Норман показан как заблуждающийся человек, который думает, что поступает правильно. Но его моральный компас сломан.
Он скрывает от приемной дочери свое темное прошлое, становясь очень заботливым и гиперопекающим родителем, обучая Феникс навыкам выживания. Но когда появляются враги, Норман снова превращается в монстра.
В фильмах, в которых известно, кто хороший, а кто плохой, нет интриги. В "Не дыши" зрители видят не черное и белое, а оттенки серого и темного. Фишка в том, что вы сами решаете, кто герой, а кто злодей.
А что еще?
В прокате снова можно посмотреть мелодраму Вуди Аллена "Магия лунного света" с Колином Фертом в роли иллюзиониста и Эммой Стоун, играющей шарлатанку. Солнечная картина подойдет тем, кто соскучился по ярким краскам и хорошему юмору.
Тем, кто любит ужастики, — триллер "Ночь страха. Противостояние". Главная героиня приходит в себя после некоего инцидента и понимает, что у нее исчезли воспоминания за последние десять лет. К тому же на нее охотятся полицейские Техаса и кровожадная банда.
А приключенческая "Феодосийская сказка" — история про парня, который впервые приезжает в Крым и мечтает помочь дедушке спасти дом от неминуемой продажи. В результате он попадет в страну Мечты и проходит разные испытания. В роли коварной волшебницы — Любовь Толкалина.
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