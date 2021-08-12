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Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми
Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми - РИА Новости, 12.08.2021
Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми
Первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "пещерным национализмом" нашумевшие языковые рейды. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:32
2021-08-12T15:07
казахстан
в мире
центральная азия
даурен абаев
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АЛМА-АТА, 12 авг — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "пещерным национализмом" нашумевшие языковые рейды.Ранее житель республики Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию роликов, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что продавцы магазинов и сотрудники кафе не смогли обслужить Ахметова и других клиентов на государственном языке.Комментируя ситуацию, Абаев назвал подобные инциденты "недопустимыми и возмутительными" и пообещал, что "правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку"."В нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются. &lt;...&gt; Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма", — сказал он в программе "Открытый диалог — 2.0".По словам Абаева, государство не поощряет такие вещи, и они не становятся тенденцией.Он также добавил, что в Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы, что больше, чем в любой стране Центральной Азии."Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане по меньшей мере несправедливо", — заключил Абаев.По Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.В Министерстве информации и общественного развития республики заявили, что провокации на подобные темы неуместны, а развивать государственный язык нужно правовыми методами.
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казахстан, в мире, центральная азия, даурен абаев
12:32 12.08.2021 (обновлено: 15:07 12.08.2021)
 
Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми

Первый замглавы администрации президента Казахстана: слова об ущемлении русского языка несправедливы

© Sputnik / Перейти в фотобанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане
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АЛМА-АТА, 12 авг — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "пещерным национализмом" нашумевшие языковые рейды.
Ранее житель республики Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию роликов, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что продавцы магазинов и сотрудники кафе не смогли обслужить Ахметова и других клиентов на государственном языке.
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Комментируя ситуацию, Абаев назвал подобные инциденты "недопустимыми и возмутительными" и пообещал, что "правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку".
"В нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются. <...> Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма", — сказал он в программе "Открытый диалог — 2.0".
По словам Абаева, государство не поощряет такие вещи, и они не становятся тенденцией.

"Разве можно по неадекватным поступкам двух-трех человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю что нет. <...> В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире за исключением самой России и, может быть, Белоруссии. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке при том, что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20%. Разве это не говорит о востребованности языка?"

Даурен Абаев
первый замглавы администрации президента Казахстана
Он также добавил, что в Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы, что больше, чем в любой стране Центральной Азии.
"Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане по меньшей мере несправедливо", — заключил Абаев.
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По Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.
В Министерстве информации и общественного развития республики заявили, что провокации на подобные темы неуместны, а развивать государственный язык нужно правовыми методами.
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