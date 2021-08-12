https://ria.ru/20210812/kazakhstan-1745462343.html

Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми

Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми - РИА Новости, 12.08.2021

Власти Казахстана назвали слова об ущемлении русского языка несправедливыми

Первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "пещерным национализмом" нашумевшие языковые рейды. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:32

2021-08-12T12:32

2021-08-12T15:07

казахстан

в мире

центральная азия

даурен абаев

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АЛМА-АТА, 12 авг — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "пещерным национализмом" нашумевшие языковые рейды.Ранее житель республики Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию роликов, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что продавцы магазинов и сотрудники кафе не смогли обслужить Ахметова и других клиентов на государственном языке.Комментируя ситуацию, Абаев назвал подобные инциденты "недопустимыми и возмутительными" и пообещал, что "правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку"."В нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются. <...> Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма", — сказал он в программе "Открытый диалог — 2.0".По словам Абаева, государство не поощряет такие вещи, и они не становятся тенденцией.Он также добавил, что в Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы, что больше, чем в любой стране Центральной Азии."Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане по меньшей мере несправедливо", — заключил Абаев.По Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский.В Министерстве информации и общественного развития республики заявили, что провокации на подобные темы неуместны, а развивать государственный язык нужно правовыми методами.

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https://ria.ru/20210811/primakov-1745363391.html

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казахстан

центральная азия

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казахстан, в мире, центральная азия, даурен абаев