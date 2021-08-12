https://ria.ru/20210812/kandagar-1745497827.html

Источник: в центре Кандагара идет бой правительственных сил с талибами

Источник: в центре Кандагара идет бой правительственных сил с талибами - РИА Новости, 12.08.2021

Источник: в центре Кандагара идет бой правительственных сил с талибами

Боевики движения "Талибан"* добрались до центральной части Кандагара, сообщил РИА Новости источник в городе. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:57

2021-08-12T15:57

2021-08-12T16:28

в мире

кандагар

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* добрались до центральной части Кандагара, сообщил РИА Новости источник в городе."Региональная больница была захвачена, и бои идут на главной площади", — сказал он.Накануне сообщалось, что талибы захватили центральную тюрьму Кандагара и освободили сотни заключенных.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США.Талибы уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения еще продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210812/taliby-1745490218.html

кандагар

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-12T15:57 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кандагар, афганистан, обострение ситуации в афганистане