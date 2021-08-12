https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись

Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись - РИА Новости, 12.08.2021

Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись

Турист Виктор Стволкин, выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказал о катастрофе и о том, как ему удалось спастись. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:18

2021-08-12T10:18

2021-08-12T11:02

санкт-петербург

петропавловск-камчатский

ми-8

кроноцкий заповедник

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Турист Виктор Стволкин, выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказал о катастрофе и о том, как ему удалось спастись.По данным местных властей, Стволкин прилетел на Камчатку 10 августа. Вертолетная экскурсия над Курильским озером была частью программы для туристов, некоторые из которых приехали из Санкт-Петербурга."Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть", — рассказал турист.По его словам, вертолет сразу заполнился водой. Он сидел в первом ряду, дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, и ему удалось выбраться через разбитое стекло. "По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка восьми-девяти метров", — добавил Стволкин.Он отметил, что спастись удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и выдержке."Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", — продолжил Стволкин.По его словам, спасатели сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто оказался в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки сегодня утром по местному времени. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек спаслись, нескольких пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского, двое находятся в тяжелом состоянии. Поиски еще восьми продолжаются. Спасательную операцию осложняет то, что вертолет лежит на глубине более 130 метров.

https://ria.ru/20210812/krushenie-1745431338.html

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

https://ria.ru/20210812/passazhiry-1745424381.html

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петропавловск-камчатский

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санкт-петербург, петропавловск-камчатский, ми-8, кроноцкий заповедник, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае