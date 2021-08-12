https://ria.ru/20210812/gusev-1745554893.html

Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки

Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки - РИА Новости, 12.08.2021

Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место инцидента с автобусом в Воронеже и сообщил, что поручил проверить все автопарки города. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:46

2021-08-12T22:46

2021-08-12T23:05

происшествия

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

взрыв автобуса в воронеже

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место инцидента с автобусом в Воронеже и сообщил, что поручил проверить все автопарки города.По меньшей мере 12 человек пострадали в результате ЧП с автобусом в Воронеже, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб."Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210812/voronezh-1745554310.html

воронежская область

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2021

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T22:46 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже