https://ria.ru/20210812/gusev-1745554893.html
Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки
Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки - РИА Новости, 12.08.2021
Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место инцидента с автобусом в Воронеже и сообщил, что поручил проверить все автопарки города. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:46
2021-08-12T22:46
2021-08-12T23:05
происшествия
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
взрыв автобуса в воронеже
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место инцидента с автобусом в Воронеже и сообщил, что поручил проверить все автопарки города.По меньшей мере 12 человек пострадали в результате ЧП с автобусом в Воронеже, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб."Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20210812/voronezh-1745554310.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:46
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже
22:46 12.08.2021 (обновлено: 23:05 12.08.2021)
Губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки
Губернатор Воронежской области Гусев поручил проверить все автопарки после ЧП с автобусом