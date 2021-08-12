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Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки
Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки - РИА Новости, 12.08.2021
Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки
Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:52
2021-08-12T12:52
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля."По действующему постановлению правительства, экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно. Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", - сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021."При этом отмечу, что мы прогнозируем прирост объемов производства гречихи в этом году. Для этого посевные площади под культурой были на увеличены 12% до 976 тысяч гектаров. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - добавил он.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия
12:52 12.08.2021
 
Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки

Глава Минсельхоза Патрушев: ограничения на экспорт гречки могут продлить после 31 августа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая гречки
Уборка урожая гречки - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.
"По действующему постановлению правительства, экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно. Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", - сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021.
"При этом отмечу, что мы прогнозируем прирост объемов производства гречихи в этом году. Для этого посевные площади под культурой были на увеличены 12% до 976 тысяч гектаров. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - добавил он.
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий ПатрушевРоссия
 
 
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