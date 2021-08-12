https://ria.ru/20210812/grechka-1745466319.html

Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки

Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки - РИА Новости, 12.08.2021

Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки

Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:52

2021-08-12T12:52

2021-08-12T12:52

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля."По действующему постановлению правительства, экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно. Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", - сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021."При этом отмечу, что мы прогнозируем прирост объемов производства гречихи в этом году. Для этого посевные площади под культурой были на увеличены 12% до 976 тысяч гектаров. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - добавил он.

https://ria.ru/20210721/grechka-1742263894.html

россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия