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Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат
Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат - РИА Новости, 12.08.2021
Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат
Представитель радикального движения "Талибан"* Кари Юсуф Ахмади через твиттер сообщил, что боевики полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:53
2021-08-12T20:55
в мире
афганистан
герат (провинция)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Кари Юсуф Ахмади через твиттер сообщил, что боевики полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана Герат.Здания, включая штаб полиции, перешли под их контроль, а правительственные силы "сложили свое оружие".Талибы также сообщили, что освободили всех заключенных в Герате.Как рассказал источник агентства Франс Пресс в службе безопасности Афганистана, войскам пришлось уйти, чтобы избежать дальнейших разрушений.Помимо этого, представитель радикального движения сообщил, что его силы ведут захват второго по численности населения города страны Кандагара.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745485740.html
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в мире, афганистан, герат (провинция), обострение ситуации в афганистане
18:53 12.08.2021 (обновлено: 20:55 12.08.2021)
 
Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат

Талибы заявили, что полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана Герат

© AFP 2021Сотрудник афганских сил безопасности после захвата боевиками "Талибана"* штаба полиции в провинции Герат, 12 августа 2021
Сотрудник афганских сил безопасности после захвата боевиками Талибана* штаба полиции в провинции Герат, 12 августа 2021 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AFP 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Кари Юсуф Ахмади через твиттер сообщил, что боевики полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана Герат.
Здания, включая штаб полиции, перешли под их контроль, а правительственные силы "сложили свое оружие".
Талибы также сообщили, что освободили всех заключенных в Герате.
Как рассказал источник агентства Франс Пресс в службе безопасности Афганистана, войскам пришлось уйти, чтобы избежать дальнейших разрушений.
Помимо этого, представитель радикального движения сообщил, что его силы ведут захват второго по численности населения города страны Кандагара.
Сотрудники службы безопасности Афганистана осматривают здание, поврежденное после подрыва автомобиля в Кабуле - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 15:57
Источник: в центре Кандагара идет бой правительственных сил с талибами
 
В миреАфганистанГерат (провинция)Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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