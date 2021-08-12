https://ria.ru/20210812/gerat-1745533026.html

Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат

Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат - РИА Новости, 12.08.2021

Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат

Представитель радикального движения "Талибан"* Кари Юсуф Ахмади через твиттер сообщил, что боевики полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:53

2021-08-12T18:53

2021-08-12T20:55

в мире

афганистан

герат (провинция)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Кари Юсуф Ахмади через твиттер сообщил, что боевики полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана Герат.Здания, включая штаб полиции, перешли под их контроль, а правительственные силы "сложили свое оружие".Талибы также сообщили, что освободили всех заключенных в Герате.Как рассказал источник агентства Франс Пресс в службе безопасности Афганистана, войскам пришлось уйти, чтобы избежать дальнейших разрушений.Помимо этого, представитель радикального движения сообщил, что его силы ведут захват второго по численности населения города страны Кандагара.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745485740.html

https://ria.ru/20210812/kandagar-1745497827.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, афганистан, герат (провинция), обострение ситуации в афганистане