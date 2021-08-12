18:53 12.08.2021 (обновлено: 20:55 12.08.2021)
Талибы заявили о взятии афганской провинции Герат
Талибы заявили, что полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана Герат
© AFP 2021Сотрудник афганских сил безопасности после захвата боевиками "Талибана"* штаба полиции в провинции Герат, 12 августа 2021
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Кари Юсуф Ахмади через твиттер сообщил, что боевики полностью заняли одну из крупнейших провинций Афганистана Герат.
Здания, включая штаб полиции, перешли под их контроль, а правительственные силы "сложили свое оружие".
Талибы также сообщили, что освободили всех заключенных в Герате.
Как рассказал источник агентства Франс Пресс в службе безопасности Афганистана, войскам пришлось уйти, чтобы избежать дальнейших разрушений.
Помимо этого, представитель радикального движения сообщил, что его силы ведут захват второго по численности населения города страны Кандагара.
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В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.