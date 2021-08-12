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Талибы заявили, что ведут захват Кандагара

Талибы заявили, что ведут захват Кандагара - РИА Новости, 12.08.2021

Талибы заявили, что ведут захват Кандагара

Радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет захват города Кандагар. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:44

2021-08-12T20:44

2021-08-12T20:44

в мире

кандагар

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет захват города Кандагар.По заявлению официального представителя движения Забиуллы Муджахеда в Twitter, продолжается захват Кандагара, который является вторым по численности населения городом в Афганистане.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210812/shtab-1745522124.html

кандагар

афганистан

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в мире, кандагар, афганистан, обострение ситуации в афганистане