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Талибы заявили, что ведут захват Кандагара
Талибы заявили, что ведут захват Кандагара - РИА Новости, 12.08.2021
Талибы заявили, что ведут захват Кандагара
Радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет захват города Кандагар. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:44
2021-08-12T20:44
2021-08-12T20:44
в мире
кандагар
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет захват города Кандагар.По заявлению официального представителя движения Забиуллы Муджахеда в Twitter, продолжается захват Кандагара, который является вторым по численности населения городом в Афганистане.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кандагар, афганистан, обострение ситуации в афганистане
Талибы заявили, что ведут захват Кандагара
Представитель талибов Муджахед: движение ведет захват Кандагара
КАБУЛ, 12 авг - РИА Новости.
Радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет захват города Кандагар
.
По заявлению официального представителя движения Забиуллы Муджахеда в Twitter, продолжается захват Кандагара, который является вторым по численности населения городом в Афганистане.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.