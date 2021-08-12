12:31 12.08.2021 (обновлено: 12:53 12.08.2021)
Посла России пригласили в МИД Ирана из-за критики после публикации фото
Посла России Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским послом
© Фото : предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
© Фото : предоставлено посольством РФ в Иране
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посла России в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в министерство иностранных дел Ирана после публикации совместного фото с послом Великобритании. Об этом сообщило российское посольство.
"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием", - отметила дипмиссия.
Ранее российское посольство в Иране сообщило, что Джагарян встретился с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
Это вызвало волну критики со стороны иранских политиков и представителей общественности. В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной", а председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф указал на необходимость "решительного дипломатического ответа" в том случае, если послы двух стран не принесут своих извинений.
Позже посольство России в свете такой реакции заявило, что публикация не делалась с "антииранским" посылом. В представительстве отметили, что не собирались оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии — отдать дань совместным усилиям союзников в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.
В Иране болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. В августе-сентябре 1941 года ССССР и Великобритания ввели свои войска на территорию страны и взяли под контроль разные ее части. Причиной такого решения стали опасения Москвы и Лондона, вызванные укрепление связей между иранскими властями и руководством нацистской Германии.