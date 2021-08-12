https://ria.ru/20210812/chernoe_more-1745528535.html
Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море
Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море - РИА Новости, 12.08.2021
Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море
Донные представители флоры и фауны Черного моря могут пострадать от следов нефтепродуктов, если те осядут на глубинах до 120 — 140 метров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:31
2021-08-12T18:31
2021-08-12T20:11
российская академия наук
институт космических исследований
черное море
николай шульгинов
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Донные представители флоры и фауны Черного моря могут пострадать от следов нефтепродуктов, если те осядут на глубинах до 120 — 140 метров, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, сотрудник Института океанологии Филипп Сапожников."Когда она (нефть - ред.) достигнет дна, она покроет дно на определенных участках акватории и соответственно от этого могут пострадать представители донной флоры и фауны, но только в том случае, если нефть осядет на дно на глубинах до 120-140 метров", - сказал ученый.Ранее ученый сообщил, что не испарившаяся часть нефтепродуктов могла упасть на дно Черного моря.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого.Возбуждено уголовное дело. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости выяснить, сколько именно нефти вылилось в море.Тем временем в "Каспийском трубопроводном консорциуме" начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Там уточнили, что следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде.
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российская академия наук, институт космических исследований, черное море, николай шульгинов, россия
18:31 12.08.2021 (обновлено: 20:11 12.08.2021)
Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море
Сотрудник РАН Сапожников: животные в Черном море могут пострадают от разлива нефтепродуктов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Донные представители флоры и фауны Черного моря
могут пострадать от следов нефтепродуктов, если те осядут на глубинах до 120 — 140 метров, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, сотрудник Института океанологии Филипп Сапожников.
"Когда она (нефть - ред.) достигнет дна, она покроет дно на определенных участках акватории и соответственно от этого могут пострадать представители донной флоры и фауны, но только в том случае, если нефть осядет на дно на глубинах до 120-140 метров", - сказал ученый.
Ранее ученый сообщил, что не испарившаяся часть нефтепродуктов могла упасть на дно Черного моря.
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.
Однако позднее Институт космических исследований РАН
опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого.
Возбуждено уголовное дело. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов
на встрече с главой КТК заявил о необходимости выяснить, сколько именно нефти вылилось в море.
Тем временем в "Каспийском трубопроводном консорциуме" начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Там уточнили, что следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде.