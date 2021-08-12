https://ria.ru/20210812/chernoe_more-1745528535.html

Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море

Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море - РИА Новости, 12.08.2021

Экологи рассказали о последствиях разлива нефти в Черном море

Донные представители флоры и фауны Черного моря могут пострадать от следов нефтепродуктов, если те осядут на глубинах до 120 — 140 метров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:31

2021-08-12T18:31

2021-08-12T20:11

российская академия наук

институт космических исследований

черное море

николай шульгинов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745442045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e77ffae3b6094aee4f26b96482b7ba33.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Донные представители флоры и фауны Черного моря могут пострадать от следов нефтепродуктов, если те осядут на глубинах до 120 — 140 метров, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, сотрудник Института океанологии Филипп Сапожников."Когда она (нефть - ред.) достигнет дна, она покроет дно на определенных участках акватории и соответственно от этого могут пострадать представители донной флоры и фауны, но только в том случае, если нефть осядет на дно на глубинах до 120-140 метров", - сказал ученый.Ранее ученый сообщил, что не испарившаяся часть нефтепродуктов могла упасть на дно Черного моря.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров.Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого.Возбуждено уголовное дело. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости выяснить, сколько именно нефти вылилось в море.Тем временем в "Каспийском трубопроводном консорциуме" начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Там уточнили, что следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде.

https://ria.ru/20210708/ekologiya-1740446068.html

https://ria.ru/20210720/vybros-1742097124.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, институт космических исследований, черное море, николай шульгинов, россия