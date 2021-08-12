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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210812/blagoustroystvo-1745469739.html
Губернатор Приамурья рассказал о работах по благоустройству в регионе
Губернатор Приамурья рассказал о работах по благоустройству в регионе - РИА Новости, 12.08.2021
Губернатор Приамурья рассказал о работах по благоустройству в регионе
Более 270 миллионов рублей выделено в 2021 году в Приамурье по нацпроекту "Жилье и городская среда", приведут в порядок и благоустроят ещё 11 населенных... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:19
2021-08-12T13:19
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Более 270 миллионов рублей выделено в 2021 году в Приамурье по нацпроекту "Жилье и городская среда", приведут в порядок и благоустроят ещё 11 населенных пунктов, в том числе наукоград Циолковский возле космодрома Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Работа по благоустройству продолжена и в этом году, в рамках нацпроекта на территории области преобразится еще 11 муниципальных образований — Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Завитинск, Зея, Сковородино, ЗАТО Циолковский и пгт. Прогресс. На эти цели выделено 270,6 миллиона рублей, из которых 211,05 миллиона — федеральные средства", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Также, по словам губернатора, в этом году реализуют два проекта-победителя конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и городской парк культуры и отдыха в Циолковском."Важно, что бы наши населенные пункты становились комфортными и удобными для амурчан", - добавил Орлов.По нацпроекту, который реализует правительство Амурской области, в этом году в областном центре Приамурья - Благовещенске приведут в порядок 28 территорий. Средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.В перечень работ по программе может входить ремонт проездов и тротуаров, освещения, обустройство ливневой канализации, установка урн и лавочек. В каждом дворе виды работ определяются индивидуально в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной жителями дома.Также благодаря нацпроекту в этом году в Благовещенске благоустраивают территорию возле озера посёлка Моховая Падь. Здесь сделают пешеходные дорожки, освещение, установят лавочки и урны, а само озеро – очистят. В прошлом году в Благовещенске были благоустроены 24 двора в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и общественная территория в микрорайоне. Теперь здесь есть обновлённые пешеходные зоны с тротуарной плиткой, новое освещение, отремонтирован фонтан, созданы вертикальные газоны с деревянными элементами.В Приамурье по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году благоустроили 45 дворовых и 10 общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, Циолковском и поселке городского типа Прогресс, на это было потрачено более 243 миллионов рублей.В 2019 году по нацпроекту в регионе благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект "Формирование комфортной городской среды" было выделено 276 миллионов рублей, 243 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 33 миллиона – средства областного и местных бюджетов.
https://ria.ru/20210811/pavodki-1745300436.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
13:19 12.08.2021
 
Губернатор Приамурья рассказал о работах по благоустройству в регионе

Губернатор Приамурья Орлов: по нацпроекту благоустроят 11 населенных пунктов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Более 270 миллионов рублей выделено в 2021 году в Приамурье по нацпроекту "Жилье и городская среда", приведут в порядок и благоустроят ещё 11 населенных пунктов, в том числе наукоград Циолковский возле космодрома Восточный, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Работа по благоустройству продолжена и в этом году, в рамках нацпроекта на территории области преобразится еще 11 муниципальных образований — Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Завитинск, Зея, Сковородино, ЗАТО Циолковский и пгт. Прогресс. На эти цели выделено 270,6 миллиона рублей, из которых 211,05 миллиона — федеральные средства", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Также, по словам губернатора, в этом году реализуют два проекта-победителя конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и городской парк культуры и отдыха в Циолковском.
"Важно, что бы наши населенные пункты становились комфортными и удобными для амурчан", - добавил Орлов.
По нацпроекту, который реализует правительство Амурской области, в этом году в областном центре Приамурья - Благовещенске приведут в порядок 28 территорий. Средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.
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В перечень работ по программе может входить ремонт проездов и тротуаров, освещения, обустройство ливневой канализации, установка урн и лавочек. В каждом дворе виды работ определяются индивидуально в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной жителями дома.
Также благодаря нацпроекту в этом году в Благовещенске благоустраивают территорию возле озера посёлка Моховая Падь. Здесь сделают пешеходные дорожки, освещение, установят лавочки и урны, а само озеро – очистят. В прошлом году в Благовещенске были благоустроены 24 двора в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и общественная территория в микрорайоне. Теперь здесь есть обновлённые пешеходные зоны с тротуарной плиткой, новое освещение, отремонтирован фонтан, созданы вертикальные газоны с деревянными элементами.
В Приамурье по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году благоустроили 45 дворовых и 10 общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, Циолковском и поселке городского типа Прогресс, на это было потрачено более 243 миллионов рублей.
В 2019 году по нацпроекту в регионе благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект "Формирование комфортной городской среды" было выделено 276 миллионов рублей, 243 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 33 миллиона – средства областного и местных бюджетов.
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