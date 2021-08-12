https://ria.ru/20210812/alkogol-1745426703.html
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года - РИА Новости, 12.08.2021
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:01
2021-08-12T09:01
2021-08-12T12:14
общество
совет федерации рф
валерий рязанский
здоровье - общество
вячеслав фетисов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский."Если такой закон будет принят, то гражданам будут продавать крепкий алкоголь только с 21 года при предъявлении паспорта", — сказал он.Рязанский напомнил, что несколько лет назад с подобной инициативой выступил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, который был тогда сенатором."Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат", — подчеркнул политик.По его словам, "медленно, но уверенно мы продвигаемся по пути формирования здорового образа жизни". При этом инициативу Минздрава Рязанский назвал "компромиссной"."Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения", — заключил он.О разработанных Минздравом поправках к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" написала газета "Известия". В частности, предлагается запретить с марта 2022 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5 процента людям, которые не достигли 21 года. Сейчас алкоголь можно покупать с 18 лет.
https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html
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общество, совет федерации рф, валерий рязанский, здоровье - общество, вячеслав фетисов
09:01 12.08.2021 (обновлено: 12:14 12.08.2021)
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Сенатор Рязанский: в Совфеде поддержат идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года