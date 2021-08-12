https://ria.ru/20210812/alkogol-1745426703.html

В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года - РИА Новости, 12.08.2021

В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:01

2021-08-12T09:01

2021-08-12T12:14

общество

совет федерации рф

валерий рязанский

здоровье - общество

вячеслав фетисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский."Если такой закон будет принят, то гражданам будут продавать крепкий алкоголь только с 21 года при предъявлении паспорта", — сказал он.Рязанский напомнил, что несколько лет назад с подобной инициативой выступил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, который был тогда сенатором."Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат", — подчеркнул политик.По его словам, "медленно, но уверенно мы продвигаемся по пути формирования здорового образа жизни". При этом инициативу Минздрава Рязанский назвал "компромиссной"."Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения", — заключил он.О разработанных Минздравом поправках к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" написала газета "Известия". В частности, предлагается запретить с марта 2022 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5 процента людям, которые не достигли 21 года. Сейчас алкоголь можно покупать с 18 лет.

https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, валерий рязанский, здоровье - общество, вячеслав фетисов