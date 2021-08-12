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В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года - РИА Новости, 12.08.2021
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:01
2021-08-12T12:14
общество
совет федерации рф
валерий рязанский
здоровье - общество
вячеслав фетисов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский."Если такой закон будет принят, то гражданам будут продавать крепкий алкоголь только с 21 года при предъявлении паспорта", — сказал он.Рязанский напомнил, что несколько лет назад с подобной инициативой выступил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, который был тогда сенатором."Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат", — подчеркнул политик.По его словам, "медленно, но уверенно мы продвигаемся по пути формирования здорового образа жизни". При этом инициативу Минздрава Рязанский назвал "компромиссной"."Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения", — заключил он.О разработанных Минздравом поправках к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" написала газета "Известия". В частности, предлагается запретить с марта 2022 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5 процента людям, которые не достигли 21 года. Сейчас алкоголь можно покупать с 18 лет.
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общество, совет федерации рф, валерий рязанский, здоровье - общество, вячеслав фетисов
09:01 12.08.2021 (обновлено: 12:14 12.08.2021)
 
В Совфеде оценили идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Сенатор Рязанский: в Совфеде поддержат идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенаторы поддержат инициативу Минздрава, предложившего повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
"Если такой закон будет принят, то гражданам будут продавать крепкий алкоголь только с 21 года при предъявлении паспорта", — сказал он.
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Рязанский напомнил, что несколько лет назад с подобной инициативой выступил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, который был тогда сенатором.
"Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат", — подчеркнул политик.
По его словам, "медленно, но уверенно мы продвигаемся по пути формирования здорового образа жизни". При этом инициативу Минздрава Рязанский назвал "компромиссной".
"Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения", — заключил он.
О разработанных Минздравом поправках к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" написала газета "Известия". В частности, предлагается запретить с марта 2022 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5 процента людям, которые не достигли 21 года. Сейчас алкоголь можно покупать с 18 лет.
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Нужно ли поднимать возраст продажи крепкого алкоголя?
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12:13
 
ОбществоСовет Федерации РФВалерий РязанскийЗдоровье - ОбществоВячеслав Фетисов
 
 
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