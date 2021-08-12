https://ria.ru/20210812/1990-e-1745455375.html

Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу

Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.08.2021

Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу

Тяжелая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века, через которую прошла Россия, не должна возникнуть вновь, заявил министр обороны Сергей... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:54

2021-08-12T11:54

2021-08-12T12:42

общество

сергей шойгу

единая россия

выборы в государственную думу

россия

90-е годы

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ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг — РИА Новости. Тяжелая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века, через которую прошла Россия, не должна возникнуть вновь, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", — сказал он на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.Так министр объяснил, что мотивировало его возглавить список "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации — доверие к власти падало, экономика стагнировала."Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации", — сказал Шойгу.По его словам, страна за это время кардинально изменилась. Министр выразил благодарность партии за возможность возглавить избирательные списки. В то же время Шойгу подчеркнул, что в сравнении с 90-ми годами возросла ответственность: если раньше отвечать приходилось только за реализацию предвыборных обещаний, то теперь — и за то, что уже сделано.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210508/mechta-1731470722.html

https://ria.ru/20210324/kolyaski-1602630347.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, единая россия, выборы в государственную думу, россия, 90-е годы