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Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу
Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.08.2021
Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу
Тяжелая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века, через которую прошла Россия, не должна возникнуть вновь, заявил министр обороны Сергей... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:54
2021-08-12T12:42
общество
сергей шойгу
единая россия
выборы в государственную думу
россия
90-е годы
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ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг — РИА Новости. Тяжелая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века, через которую прошла Россия, не должна возникнуть вновь, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", — сказал он на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.Так министр объяснил, что мотивировало его возглавить список "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации — доверие к власти падало, экономика стагнировала."Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации", — сказал Шойгу.По его словам, страна за это время кардинально изменилась. Министр выразил благодарность партии за возможность возглавить избирательные списки. В то же время Шойгу подчеркнул, что в сравнении с 90-ми годами возросла ответственность: если раньше отвечать приходилось только за реализацию предвыборных обещаний, то теперь — и за то, что уже сделано.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210508/mechta-1731470722.html
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общество, сергей шойгу, единая россия, выборы в государственную думу, россия, 90-е годы
11:54 12.08.2021 (обновлено: 12:42 12.08.2021)
 
Ситуация 1990-х в России не должна повториться, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: тяжелая ситуация 1990-х годов в России не должна повториться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг — РИА Новости. Тяжелая политическая и экономическая ситуация 90-х годов прошлого века, через которую прошла Россия, не должна возникнуть вновь, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", — сказал он на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.
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Так министр объяснил, что мотивировало его возглавить список "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации — доверие к власти падало, экономика стагнировала.
"Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации", — сказал Шойгу.
По его словам, страна за это время кардинально изменилась. Министр выразил благодарность партии за возможность возглавить избирательные списки. В то же время Шойгу подчеркнул, что в сравнении с 90-ми годами возросла ответственность: если раньше отвечать приходилось только за реализацию предвыборных обещаний, то теперь — и за то, что уже сделано.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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