https://ria.ru/20210811/yavka-1745341000.html

Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка

Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка - РИА Новости, 11.08.2021

Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов указал на необходимость стопроцентной явки на выборах в Госдуму, так как это, по его мнению, снизит риск нарушений. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:42

2021-08-11T14:42

2021-08-11T14:42

политика

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478746_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_eeaa7c0c857208f00ab4b0fc199b5e2f.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов указал на необходимость стопроцентной явки на выборах в Госдуму, так как это, по его мнению, снизит риск нарушений.Также лидер КПРФ отметил, что на избирательных участках должны находиться "минимум миллион" подготовленных наблюдателей. "Три дня голосования, на каждом участке минимум три-четыре человека должно быть", - добавил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210809/grudinin-1745050064.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф