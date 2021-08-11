Зюганов заявил, что на выборах нужна стопроцентная явка
Лидер КПРФ Зюганов: стопроцентная явка на выборах в Госдуму снизит риск нарушений
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов указал на необходимость стопроцентной явки на выборах в Госдуму, так как это, по его мнению, снизит риск нарушений.
"Явка должна быть стопроцентная. Тогда любая комиссия видит, что все пришли, нет пустых клеток – трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать", - сказал Зюганов на пресс-конференции.
Также лидер КПРФ отметил, что на избирательных участках должны находиться "минимум миллион" подготовленных наблюдателей. "Три дня голосования, на каждом участке минимум три-четыре человека должно быть", - добавил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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